Desopilante video: Tinelli perdió la apuesta con Zamorano y comió alimento para perros

En la previa del inicio de la Copa América, Marcelo Tinelli desafió al ex futbolista chileno Iván Zamorano por el resultado del partido entre Argentina y Chile. En caso de una derrota trasandina, Bam Bam debería tatuarse la cara de Marcelo en la espalda. Y si el resultado era a favor de La Roja, Tinelli probaba la comida de su perro.

El apretón de manos fue virtual: Tinelli cerró el trato y redobló la apuesta: "Me la recontra banco, desafío aceptado y te doy el empate", dijo en un video compartido en la aplicación Kwai y la jugada le salió mal, ya que el encuentro terminó igualado 1 a 1 por los goles de Lionel Messi y Eduardo Vargas.

Con el resultado cerrado, el conductor tuvo que pagar y subió un desopilante video donde se muestra comiendo alimento para mascotas: "Me quiero matar, no pensé que iba a llegar este momento. Te banco, Bam Bam, pero no puedo creer que tenga que hacer esto. Lo único que me salva es que la bolsa tiene los colores de San Lorenzo. Me acerco y ya me da arcadas el olor".

"Desafío cumplido. Me tenés que dar la revancha después de esto", cerró Marcelo, mientras luchaba por intentar masticar el alimento para mascotas que, para muchos, se trataba de algo similar como un tipo de cereales con chocolate.