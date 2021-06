"Que lindo verte siempre extraterrestre": el particular mensaje de Vidal a Messi

El partido entre Argentina y Chile no solo dejó un empate lleno de emociones. También significó el reencuentro entre Arturo Vidal y Lionel Messi, dos de los mejores futbolistas del mundo, que se juntaron al final del encuentro para intercambiar camisetas y darse un gran abrazo. Ese video se viralizó en las redes sociales y el trasandino lo compartió para escribir sobre el astro argentino.

"El fútbol me dio todo. Viví muchas experiencias, gané títulos, conocí muchos países", inició su mensaje el mediocampista del Inter de Milan, y continuó con un particular elogio hacia el "10": "Jugué en los mejores clubes del mundo. También el fútbol me dio un buen futuro para mi familia. ¡Pero lo más lindo que me di son los amigos! ¡Qué lindo verte siempre extraterrestre!".

Ambos compartieron dos temporadas en el Barcelona. Vidal llegó al conjunto culé en agosto de 2018, tras tres años en los que brilló en el Bayern. Junto a la Pulga fue campeón de la Liga 2018-19 y así hizo historia al ganar 8 títulos ligueros consecutivos en tres grandes ligas europeas (cuatro Scudettos con Juventus, tres Bundesligas con el Bayern de Múnich y una Liga con el Barcelona).