Pérdidas millonarias: cuánto le costó a Coca-Cola el gesto viral de Cristiano Ronaldo

Un simple gesto y tres palabras. Sólo eso bastó para que Cristiano Ronaldo se volviera un fenómeno viral en pocos minutos y, además, le causara pérdidas millonarias a una de las empresas más importantes del planeta. "¡Agua!", disparó el luso con ahínco, a lo que agregó con tono irónico "Coca-Cola...", mientras retiraba las botellas de la gaseosa que patrocinan a la Eurocopa en la conferencia de prensa previa al debut de Portugal ante Hungría.

El gesto del crack de la Juventus fue aplaudido por mucha gente en las redes sociales, destacando la importancia de que una figura con la popularidad que tienen hoy los futbolistas haga un llamado a una nutrición saludable, y tampoco pasó desapercibido en el mundo financiero.

Según explica hoy el diario Marca, los mercados abrieron 15 horas en Europa. En ese momento la acción de la empresa rondaba los 56,10 dólares. Media hora después, cuando CR7 y el DT Fernando Santos hablaron en el estadio Ferenc Puskas, todo se vino abajo llegando a un mínimo de 55,22 dólares.

Su simple gesto provocó una brutal caída del 1,6% para la compañía en el mercado bursátil, lo que se traduce en pérdidas impactantes. Es que en términos económicos, Coca-Cola pasó de valer 242.000 millones de dólares a 238.000 millones, de manera que sufrió unas pérdidas totales de 4.000 millones de dólares.

No es la primera vez que el ex Real Madrid se pronuncia contra el consumo de gaseosas. Al ser consultado en una ocasión por la relación con su hijo sobre este tema, el futbolista fue claro: "Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come papas fritas y él sabe que no me gusta", poniendo en duda si su heredero llegará a ser futbolista si no cambia sus hábitos.