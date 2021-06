¿Por qué James Rodríguez no fue convocado por Colombia?

No hubo marcha atrás. A pesar de emitir un comunicado de prensa, de publicar en redes sociales, de mover cielo y tierra, finalmente Reinaldo Rueda decidió no llamar a James Rodríguez a la Copa América. Una ausencia que dividió al país, pero que sin duda alguna no cayó del todo bien en el futbolista del Everton, que incluso arremetió y se fue de frente contra la Selección Colombia en las últimas horas, por medio de un live en su cuenta de Instagram, junto a Camilo Zúñiga y Teo Gutiérrez.

"Yo estoy bien. Hay que dejar claro que yo no estaba mal, yo estaba para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico, pero yo no lo comparto porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que diga que me diga 'no cuento contigo porque no me gusta como jugador', cierro el cu*** y me voy", expresó James en el live.

Pero la decisión de Reinaldo ya estaba tomada. Ni siquiera el parte médico publicado por el Everton hizo cambiar de planes al estratega vallecaucano. Lo sostuvo en su primera conferencia luego de dar a conocer los convocados para la doble jornada de Eliminatorias, y lo ratificó hace pocos días al dar los 28 'guerreros' que esperan dejar en alto la bandera de nuestro país en suelo brasileño.

"No podemos hacerle daño a James ni a la Selección. Le dije a él que lo necesitamos, pero cuando esté al 500%, porque al 100% no es suficiente. Previo al comunicado me reuní con él (James) por los exámenes de la Selección y el informe del Everton. La decisión es de cuidarlo. Sabemos de su importancia para nuestro futuro en los 10 partidos que quedan. Consideré con todas las situaciones del último trimestre que no deberíamos de abusar o precipitar una recuperación para esta Eliminatoria o la Copa América", sostuvo el DT.

Asimismo, agregó: "Le dije que yo tomaba la decisión para que hiciera su recuperación en los tiempos que corresponde para que luego pueda disfrutar una pretemporada completa con su club. Prefiero sacrificar ahora con todo lo que significa y no tenerlo en un porcentaje que no es el de él. Eso no tiene ningún misterio. Es para que salga de ese círculo vicioso de tantas lesiones".

De esta manera, el '10' y uno de los máximos goleadores de Colombia en su historia no podrá darle una mano a sus compañeros dentro del terreno de juego, pero sí que lo hará fuera de ellos, esperando dejar atrás este trago amargo de las lesiones y ser una pieza clave para los próximos compromisos de los clasificatorios a la Copa del Mundo Qatar 2022.