Depay rompe el silencio sobre el Barcelona a días de la Eurocopa

Memphis Depay, delantero de la selección holandesa, obvió los rumores sobre su posible incorporación al Barça y aseguró que está "absolutamente centrado" en disputar la Eurocopa con su selección.

El jugador del Lyon compareció en una rueda de prensa telemática junto a Matthijs de Ligt desde el KNVB Campus en Zeist, en el centro del país, y optó por aparcar las preguntas sobre su futuro.

"Estoy totalmente centrado en la selección. Si me preguntas por mi futuro, te diré que mi futuro es el Holanda-Ucrania del próximo domingo", respondió Depay, en referencia al primer encuentro de la selección 'oranje' en el torneo, en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam.

"Sé que hay especulaciones. Siempre has hay. Así funciona el mundo del fútbol y estoy acostumbrado a manejar este tipo de situaciones. Pero no voy a decir nada más. El mercado de fichajes es largo y todavía queda mucho tiempo por delante".

Depay no quiso confirmar si ha tomado una decisión sobre su futuro: es uno de los grandes objetivos del Barça de cara a la próxima temporada, ya que acaba contrato el 30 de junio con el Lyon y es una de las peticiones expresas de Ronald Koeman.

Tampoco se pronunció Depay sobre la posibilidad de reencontrarse con Koeman, que ya fue su seleccionador entre febrero de 2018 y agosto de 2020.

"Ahora mi trabajo es preparar bien la Eurocopa, nada más. El resto de asunto no me preocupan ni me distraen", sentenció Depay.

Otro Memphis

Además, el delantero del Lyon aseguró que su situación actual en la selección no tiene nada que ver con la que vivió en 2014, cuando debutó en un gran torneo, el Mundial de Brasil. "Entonces tenía 20 años. Han pasado siete, y creo que soy un jugador más versátil, con más recursos. Y he madurado como persona, soy muy distinto al Memphis de 2014".

Líder natural

Erigido como uno de los líderes de la selección holandesa, Depay aseguró que asume esa etiqueta con naturalidad. "No siento esa presión, al contrario: intento disfrutar de cada partido casi como si fuera el último. Y es lo que le digo a los jóvenes, que disfruten de esto, porque nunca se sabe cuándo puede ser nuestro último partido con la selección".

Depay también dio por hecho que un torneo como la Eurocopa "puede cambiar radicalmente la carrera de un jugador", por lo que tiene de escaparate internacional, aunque no precisó que en su caso, el torneo pueda suponer un punto de inflexión en su trayectoria.

A sus 27 años, Depay parece a un paso de convertirse en jugador del Barça. Pero la Juventus ha preguntado por él y la operación parece haberse enfriado. En Can Barça confían en que el holandés firmará un contrato de tres años para trabajar a las órdenes de Koeman, el seleccionador que le permitió explotar en la selección holandesa y que ya lo intentó fichar para el Everton en 2017.