¡A la final! Jaguares XV venció a Olimpia Lions e irá por el título de la Superliga Americana de Rugby

Jaguares XV, con el mendocino Juan Martín González entre sus titulares, ratificó su buen andar en la Superliga Americana de Rugby y se metió en la gran final del certamen al superar a Olimpia Lions, de Paraguay, por 29 a 17 en el Estadio Charrúa de Uruguay. Ahora, la franquicia argentina irá por el título ante Peñarol Rugby el próximo sábado en el mismo escenario.

La primera parte fue bastante pareja y el encargado de abrir el marcador fue el conjunto paraguayo. A los 8 minutos, de penal, Máximo Ledesma puso en ventaja a Olimpia Lions y el marcador mostraba un 3-0 para el equipo del vecino país, que contó con la presencia del mendocino Rodrigo Martínez.

La ventaja le duró diez minutos, ya que a los 18' llegó el try de Francisco Minervino, seguido de la conversión de Tomás Albornoz para dar vuelta el partido y así el equipo de Ignacio Fernández Lobbe, se fue al descanso ganando por 7 a 3.

En el complemento Jaguares XV sacó a relucir parte del poderío que venía mostrando a lo largo del torneo, y en los primeros seis minutos se despachó con dos tries, de Lautaro Bavaro y Tomás Albornoz, ambos seguidos de sendas conversiones de este último para ponerse 21 a 3 antes de los 10 minutos del segundo tiempo.

A los 13 minutos, Albornoz acertó un penal y a los 23 minutos llegó el primer try del equipo paraguayo, obra de Jerónimo Gómez Vara, seguido de la conversión de Máximo Ledesma.

Pero la ofensiva de Jaguares no se detuvo, y así cinco minutos después volvió a estirar su ventaja con el segundo try de Lautaro Bavaro, que fue muy fino y debió ser confirmado por TMO, y esta vez Albornoz no estuvo fino a los palos.

A cinco minutos del final, Olimpia descontó con un try de Carlos Repetto y la conversión de Ledesma, para dejar el marcador en 29 a 17, el cual terminó siendo definitivo ya que no tuvo tiempo de lograr una remontada épica.

El rival de la gran final será Peñarol Rugby, de Uruguay, que en la primera semifinal venció por un ajustado 17 a 14 a Selknam Rugby, de Chile. El partido decisivo se jugará el próximo sábado, 15 de mayo, en el Estadio Charrúa de Montevideo a las 20 horas.