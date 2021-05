Lautaro Martínez reveló el motivo por el que decidió no jugar en Barcelona

Lautaro Martínez mostró toda su clase en el fútbol europeo y ya está instalado como uno de los grandes nombres cuando se habla de delanteros. Por esa razón, fue protagonista de una interminable novela en el pasado mercado de pases ya que el Barcelona intentó convencerlo para jugar con la blaugrana.

Mucho se habló, mucho se conjeturó y fue el propio futbolista quien rompió el silencio para revelar qué ocurrió durante una interesante charla en ESPN F90. "Estuve cerca de Barcelona. Al final tenían problemas económicos y la decisión fue quedarme en Inter para seguir creciendo. Por suerte pude conseguir un título", reveló y agregó que tuvo charlas con Messi al respecto.

"Cuando estábamos en eliminatorias hablé con Leo. Era una linda oportunidad para mi y estuve realmente muy cerca pero por pequeños detalles no se pudo dar. Me quedé en el Inter, seguí peleando, entrenando y creo que acerté porque hoy tengo un título", confesó sobre sus conversaciones con Messi y agregó: "Me preguntaba como estaba la situación y no mucho más".

Además fue consultado sobre si en un futuro volvería a Racing y su frase revolucionó parte de Avellaneda: "Ojalá un día vuelva a Racing, a mi mujer se lo digo siempre, es mi sueño. Dependerá de muchas cosas, recién me acabo de ir y no puedo prometer cuándo ni en qué momento, pero en mi cabeza el sueño está".