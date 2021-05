Las escandalosas frases del presidente de Independiente Santa Fe contra River

Este miércoles, Independiente Santa Fe y River Plate tenían que enfrentarse en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, debido al conflicto social que atraviesa Colombia, el conjunto Millonario tomó la determinación de no viajar a Colombia y por ello el partido se suspendió.

Horas después, Conmebol reprogramó el encuentro y el equipo comandado tácticamente por Marcelo Gallardo se desarrollará el próximo jueves en el estadio de Cerro Porteño, en Asunción del Paraguay. Y esta modificación generó la reacción de Eduardo Méndez, presidente del conjunto colombiano, quien se despachó con declaraciones muy polémicas.

"Saben que River es un equipo importante, consentido por Conmebol. Teníamos una desventaja también", disparó Eduardo Méndez en diálogo con Presión Alta. "Es un equipo querido. No lo pueden negar. Es consentido. Uno puede entrar a discutir de que es un equipo grande de Sudamérica y, por lo tanto, hay que respetarlo", añadió.

Y siguió pegándole al club de Núñez: "River no tenía ninguna obligación y Conmebol aceptó su posición, por eso no hubo cambio de localía. Pero hay equipos que tienen más poder que otros, no solamente en Conmebol sino también en la AFA. Otros, en Colombia".

Por último, aseguró que la decisión final fue de Conmebol. "Nos tocó someternos a lo que dispuso", dijo. Y sentenció: "Aceptamos. La situación que vive el país es caótica. No nos podemos oponer. Hicimos todo lo posible dentro de nuestras condiciones. No se logró".