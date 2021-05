La profunda reflexión de Valentino Rossi tras la muerte de Jason Dupasquier

Valentino Rossi se va de Mugello con su mejor resultado bajo el brazo. El italiano que partía desde la cola de la parrilla supo mantenerse en la lucha para poder sumar su primer top 10 del año en el Moto Gp. A pesar de ello, "Il Dottore", cree que hoy nada tiene sentido después del hecho tan complicado que ha tenido que vivir el mundial tras la muerte de Jason Dupasquier.

"Nunca es fácil correr después de ciertas noticias. Sabíamos que su condición era desesperada, en estos casos uno se pregunta si tiene sentido correr. Pero saber la noticia antes de correr te desestabiliza. Lo único que podido hacer es estar concentrado, estar con mi equipo, con mi novia, con mi amigos pero sinceramente es muy complicado", expresó.

Y continuó: "Es complicado para todo el mundo, también para los pilotos jóvenes pero lo único que puedes hacer es concentrarte en dar el máximo porque cuando estamos en la moto si no estás concentrado es muy peligroso y tienes que tratar de hacer las mismas cosas que haces siempre".

"Tal vez hubiera sido correcto no correr, pero ¿qué hubiera cambiado? Todos queríamos hacer las maletas e irnos a casa. El domingo correremos en Barcelona. Pero si alguien me hubiera dicho 'no hay carreras', lo habría aceptado y me habría ido a casa. Todo pasa a un segundo plano. Lo tiene aunque no se corra, porque no cambia nada, no nos habría devuelto a Jason", reflexionó.

El italiano defendió los avances en seguridad que se han producido en los últimos años y reconoció que en el caso de Dupasquier fue inevitable: "Hemos hecho mucho, pero no es suficiente. El problema viene de accidentes como los de Simoncelli o Jason. No hay nada que hacer. Cuando tienes un piloto tirado delante de ti es imposible hacer algo para evitar algo así".