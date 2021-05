La bomba sobre el Kun Agüero que inesperadamente explotó en Barcelona

Sergio Agüero llegó esta tarde a Barcelona, procedente de Portugal, donde anoche perdió la final de la Liga de Campeones ante Chelsea, en su despedida de Manchester City. Muchos asocian su llegada para firmar su vínculo con el equipo azulgrana, pero surgió una inesperada información que lo desmiente.

Gerard Romero, de Esports RAC1, escribió en las redes sociales que su visita es por temas personales y no confirmó que su arribó al culé este cerrado: "El entorno del jugador asegura q el Kun está en Barcelona por asuntos personales. NO hay revisión con el Barça. NO está cerrado el acuerdo pro si muy avanzado. Seguramente hasta después de la Copa América no se haga oficial".

Su publicación, inmediatamente, se viralizó y generó un intenso debate. Algunos usuarios, hasta compartieron la captura de una publicación realizada por Fabrizio Romano, reconocido periodista italiano, quien daba todo por hecho y confirmó que firmaría hasta el 2023 con un plus si ganaba la Champions.

Diario AS, por su parte, anticipó que el delantero será revisado en el Hospital de Barcelona, donde se le prestará especial atención a la evolución de las lesiones que sufrió en los últimos tiempos en la rodilla izquierda, algunas inclusive que requirieron de intervenciones quirúrgicas. Las próximas horas, entonces, serán claves para saber qué información tiene más veracidad.

Agüero, que el próximo miércoles 2 de junio cumplirá 33 años, es el único de los 33 convocados por Scaloni que aun no arribó a la concentración argentina en el predio de AFA, donde sus compañeros se encuentran aislados antes de poder compartir habitaciones dobles en el hotel del complejo. El martes, diría presente en Ezeiza.