Una figura de River dio positivo de coronavirus y no se sumará a su Selección

Nicolás de la Cruz debía viajar a Montevideo para incorporarse a la selección de Uruguay de cara a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, pero el mediocampista de River por el momento sigue en Buenos Aires.

De la Cruz fue uno de los jugadores de River que dio positivo de coronavirus en el brote que sufrió el plantel conducido por Marcelo Gallardo y en los hisopados que se hizo antes de viajar a su país, volvió a dar positivo.

¿Cuál es la explicación del nuevo positivo de coronavirus de De la Cruz?

Nicolás de la Cruz formó parte de los primeros 15 jugadores de River que dio positivo de coronavirus en la previa del Superclásico frente a Boca, por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional.

Después de perderse ese partido ante Boca y el de Independiente Santa Fe, el encuentro de la Copa Libertadores de América que quedará en la historia con Enzo Pérez en el arco, De la Cruz volvió a jugar en la derrota ante Fluminense debido a que tenía el alta epidemiológica tras pasar 10 días desde que tuvo Covid-19.

Por este motivo, la primera explicación que surge ahora ante este nuevo positivo de coronavirus del mediocampista es que todavía tenga rastros de la enfermedad en su organismo.

De la Cruz y cómo fue la vuelta a jugar en River después del coronavirus

"Lo sufrí mucho en los primeros minutos, prácticamente no entrenamos. Salimos a jugar después de 10 días de estar en la cama. Es un poco inhumano, pero eran las condiciones de juego, algo que ya estaba estipulado. Intentamos estar en el partido en todo momento por más que no estuviéramos bien físicamente. Terminé un poco acalambrado, pero el equipo me necesitaba. El grupo había dado la cara la semana pasada con un enorme triunfo y yo lo vi desde casa. Ahora me tocó estar e intenté demostrarle al equipo que quería estar presente", explicó De La Cruz en una entrevista con TNT Sports.

Lo que más tenía preocupado al uruguayo eran las horas previas al partido en el Monumental, donde se jugaban la clasificación a los octavos en la Libertadores, ya que no sabía cómo iba a reaccionar su cuerpo: "Tenía un ahogo y no podía salir, no podía cambiar el ritmo. Me sentía pesado, lento, creo que se notó la falta de ritmo con la que estuve, pero en todo momento intenté competir y brindarle lo mejor a mis compañeros. El gol de Paulo Díaz en Colombia (vs. Junior) nos terminó depositando adentro y se hizo un poco de Justicia con lo que habíamos sufrido en el último tiempo".