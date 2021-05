La revelación de Marc Márquez que sacude al Moto Gp

Marc Márquez, séxtuple monarca de Moto GP, que tripula una Honda oficial, reveló que "habló con los médicos" para analizar la posibilidad de "parar otra vez" para recuperar el brazo derecho lesionado hace diez meses en Jerez de La Frontera, España.

"Después de Jerez, hablamos de la posibilidad de parar otra vez, lo consideramos y lo hablamos con los médicos", señaló. Durante el Gran Premio de Aragón, que se disputó antes de Le Mans, Marc Marquez volvió a sentir algo especial, pero antes había evaluado volver a hacer una pausa para recuperar el brazo derecho lesionado hace diez meses.

"Es una de las cosas que no solo se planteó en Jerez, es una de las opciones que valoras si tienes que parar o no, y de momento la progresión es ascendente, sabemos que sufriremos y que las sensaciones no serán buenas", admitió el español nacido en Lérida. Los ojos sobre él están puestos todo el tiempo desde su regreso al Mundial, y se aprecia la evolución.

Sin embargo, la imagen anterior no era la mejor y Marc reconoció que evaluaron volver a hacer una pausa para recuperar la lesión que data del 19 de julio de 2020 en el húmero y hombro derecho: "Al final incluso los médicos dijeron que era bueno reintroducir la MotoGP en mi recuperación".

"Puedes manejar otras motos pero al final necesitas la de carreras si quieres mejorar", agregó y explicó: "En el hombro ya tenía una cirugía del pasado y quizás no estaba al 100%, pero funcionaba bien. Pero ahora el húmero está listo para forzar, pero vienen cosas más pequeñas".

El ídolo del ala dorada advirtió que la pista italiana no será la ideal para su situación actual y dijo que lo importante es "no tenerle miedo, tomar la moto y volver a remontar, ser el piloto más rápido en pista, y son cosas que me gustan, me dan energía, y motivación".