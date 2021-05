La Fórmula 1 convulsionada con la lucha entre Red Bull y Mercedes

"Mercedes tendría que protestar contra ocho coches. ¿Realmente quieren hacer eso y causar un gran escándalo? No lo creo", afirmó Helmut Marko desde el equipo Red Bull de Fórmula 1. "La FIA debe aclarar las cosas antes de Bakú. Si no, será un caos. McLaren y Aston Martin están en la misma línea que nosotros", avisó Toto Wolff.



Entonces ¿cómo seguirá la historia con los alerones flexibles?, el elemento en cuestión. "Vamos a cambiar nuestro alerón para que pase las nuevas pruebas según lo requiera la FIA, pero eso no es posible para Bakú. Es parte de la Fórmula 1 que uno de los equipos mire de cerca cuando su rival tiene algo especial en el coche. Hicimos lo mismo cuando Mercedes llegó el año pasado con el innovador sistema DAS. La FIA declaró que el sistema no era legal, pero se les permitió usarlo hasta la última carrera. Lo hemos aceptado. ¿Por qué Mercedes no lo acepta ahora de la misma manera con nuestro alerón trasero?", declaró Marko.





En el otro rincón se ubica Mercedes, con McLaren y Aston Martin como aliados. “Si el tema técnico de los alerones sigue en Bakú, con la ventaja que eso conlleva, se irá a los comisarios, y si no es suficiente, iremos a la Corte de Apelación Internacional. Hemos analizado los alerones y creemos que el de Mercedes cumple con la normativa técnica. Pero no así el de Red Bull, pues su alerón trasero flexiona más que lo que debería. Se ha declarado no conforme a las reglas, pero estamos en un vacío legal hasta Bakú. Nos mantenemos firmes en nuestra posición, pero es una ventaja para ellos", expresó Wolff.



Los heptacampeones denunciaron después de la clasificación del GP de España que Red Bull había ganado hasta tres décimas por vuelta gracias al arqueo de esta pieza en las rectas y curvas rápidas de Montmeló. Helmut Marko decidió usar al Alpine A521 o Alfa Romeo C41 como ejemplos para defender la legalidad del RB16B, además de señalar que el alerón delantero del W12 también flexa.

“Además de nosotros, Ferrari, Alfa Romeo y Alpine también se ven afectados. ¿Realmente quieren hacer eso y causar un gran escándalo? No lo creo", concluyó Wolff.