El presidente de Independiente Santa Fe pidió disculpas tras el papelón ante River

Independiente Santa Fe está en el ojo de la tormenta. La derrota de anoche con River, generó una ola de críticas al equipo cafetero y hasta se habló de la salida del entrenador Harold Rivera. Sin embargo, el presidente del club rompió el silencio para aclarar la situación del DT y, también, pidió disculpas por la imagen dejada en el monumental.

"No sé de dónde han salido los rumores, no he hablado con el técnico hasta el momento, hablaremos en el viaje de regreso en Bogotá", expresó Eduardo Méndez en diálogo con ESPN. Y agregó: "Yo no entiendo qué pasó, ni siquiera casi veo los goles porque estuve en una tribuna detrás de un arco y en un abrir y cerrar de ojos ya íbamos perdiendo 2-0".

"La salida de Rivera son sólo rumores"#BalónDividido El presidente del equipo dice que aún no hablado con el DT tras la derrota de Santa Fe en Argentina. pic.twitter.com/UZorFbVUmr — Balón Dividido (@BD_ESPN) May 20, 2021

"Esto es un equipo, donde todos tienen que participar, le pedimos a nuestra hinchada y al pueblo colombiano que nos excusen, nunca nuestra intención fue representar al país así y tomaremos algunas medidas para podernos reivindicar", lanzó y explicó: "Hay que plantear soluciones y yo no voy a hacer comentarios de sacar a alguien".

"Tenemos que revisar ese trabajo que se ha hecho, hablar con el técnico y mirar que nos manifiesta, hoy estuve en el desayuno con los jugadores y las caras que se ven no son nada buenas, se sienten responsables con lo que sucedió. Si hay un remordimiento, tenemos responsabilidad y habrá que hacer reformas en algunas partes", cerró.