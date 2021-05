El conmovedor llanto de una presentadora brasileña al hablar de Enzo Pérez

Lo hecho por Enzo Pérez trascendió fronteras. El hecho de ver a un jugador de campo atajando por noventa minutos, saliendo con el buzo amarilla y los guantes negros, dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Decenas de portadas tuvieron la foto del mendocino vestido de arquero y emocionó a muchos.

Esto ocurrió en Brasil, durante el programa Jogo Aberto. Luego de repasar el resumen del partido de River, Renata Bomfiglio Fan se mostró muy conmovida por la actuación de Enzo y no pudo contener las lágrimas. "Me emocioné, perdón. Desde esta mañana estoy así por eso. Porque creo que el fútbol es eso. Es entrega, no es solo quejarse", dijo.

Y continuó: "No es ser el mejor, solo cuando estás bien, cuando tenés al crack al lado. Es en la adversidad, es luchar contra todos, pero de la manera correcta. Me pareció hermoso. Imagínate tenés que ir al arco de repente, sin ser lo que estás acostumbrado. Nunca entrenas, no tenés los conceptos básicos. Pero entonces, logra algo así…".

"Creo que el jugador de fútbol tiene que inspirarse en eso. Tiene que mirar y pensar que a veces tenés todo, tenés las mejores condiciones, el mejor equipo, el mejor salario, la mejor hinchada, y parece que el jugador no responde de esa manera. Por eso ayer me emocioné mirando el partido. Perdón...", continuó ante la mirada atenta de su compañero de piso.

Para cerrar, marcó que esos 90 minutos jugados el miércoles por la noche en el Monumental significan un antes y un después en la competencia. "Este partido será emblemático. Esta Libertadores, en mi opinión, ya está marcada por este partido, sin importar lo que haga River. Podrá hasta eliminar el Fluminense, lo que no queremos, pero Enzo Pérez ayer hizo una demostración que pocas veces lo vi en el fútbol, y se superó. Y Marcelo Gallardo también".