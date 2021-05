La frase de Matías Rossi que enardeció a los fanáticos del Turismo Carretera

Luego de las novedades reglamentarias que el Turismo Carretera dio a conocer en los últimos días, el nombre de Matías Rossi sonó como uno de los pilotos que podría volver, no como titular, pero sí para reemplazar si algún colega se contagia de covid y no puede estar presente en las citas que viene.

Sin embargo, el piloto de Del Viso no dejó dudas cuando fue consultado y aclaró que no volverá al TC: "No hay posibilidad porque decidí correr en exclusividad con Toyota, con el proyecto del Stock Car, y si bien hoy no se puede viajar a Brasil, no es la idea buscar otra alternativa. Me llamaron un par de pilotos para saber si quería correr, pero les dije que no".

"Y lo mismo ocurre con el Turismo Nacional. Me llamó Emanuel (Moriatis) y le agradecí por la propuesta, pero estamos enfocados los proyectos del Súper y del Stock Car, aunque por el momento no podamos estar", aseguró el Misil quien también descartó la chance de regresar a la categoría donde fue campeón en 2014.

Este domingo, Rossi fue segundo en la final que el Súper TC2000 disputó en San Nicolás y lidera el certamen sumando 65 puntos, uno más que Leonel Pernía (Renault) y Facundo Ardusso (Honda Civic).