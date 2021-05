¡¿Qué hacés, Cabezón?! Ruggeri explicó cómo atajar hoy en River, terminó revolcado en el piso y desató las risas

Esta noche, a las 21, River recibirá en el Monumental a Independiente Santa Fe y debido al brote de contagios que se dio en el plantel apenas pudo juntar once futbolistas para jugar el partido, ninguno de ellos es arquero y todo indica que atajará el mendocino Enzo Pérez, quien está lesionado.

Palpitando lo que sucederá esta noche, Oscar Ruggeri se animó a aconsejar al mediocampista mendocino y terminó haciendo una bizarra exhibición en la que terminó revolcado en el piso y haciendo reír a todos sus compañeros de F90, programa en el que es panelista en ESPN.

"Enzo, mirá bien eh", comenzó diciendo el Cabezón antes de empezar con su show. En el primer intento el campeón del Mundial 1986 saltó con la rodilla arriba para descolgar un centro y luego se arrojó al piso para ejemplificar uno de los recursos más habituales para hacer tiempo. "Al árbitro sabés cómo le hablo… hoy hay que decirle que no le cuente los segundos al arquero", agregó en su exposición.

Pero no quedó ahí. El ex DT de San Lorenzo e Independiente no quedó conforme y argumentó que no tenía los guantes. Por ello exigió una nueva prueba en la que rechazó con los puños y luego aclaró: "Una mano tiene que ir a la pelota y la otra a la cabeza del delantero".

"Si hacés eso te van a cobrar penal", le advirtió uno de sus compañeros, a lo que Ruggeri disparó: "¿Cómo le van a cobrar un penal en contra hoy?".

El circo del Cabezón finalizó con un último centro en el que tuvo que defender el ataque de su compañero Daniel Arcucci. La diferencia de estatura jugó a favor de Ruggeri, quien terminó rechazando con los pies en una toma en la que también sacudió a Chiquito.