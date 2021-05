"Yo lo hice": De la Hoya cargó duro contra Canelo Álvarez y reavivó la polémica

La relación entre Óscar De la Hoya y Saúl Canelo Álvarez no quedó en buenos términos luego de que dejaron de trabajar juntos, y en las últimas horas se escribió un nuevo capítulo de la polémica con declaraciones cruzadas entre ambos.

En primer lugar, el Canelo criticó a De la Hoya luego de su pelea con el británico Billy Joe Saunders al afirmar que "él se preocupa en tomar y andar en otras cosas, él no es Golden Boy", disparó el tapatío, y el exboxeador mexico-americano no se quedó callado.

"Obviamente yo lo hice", respondió De la Hoya afirmando que él fue el responsable de hacer la carrera que tiene hoy Canelo. "Yo lo promoví por tantas peleas y el hecho de que no me dé nada de crédito te habla mucho sobre su carácter", agregó.

"No sé por qué no me puede dar ese respeto, simplemente no lo entiendo", se lamentó el hoy CEO de Golden Promotions a varios periodistas que lo esperaban a la salida de un restaurante.

Finalmente, De la Hoya abordó un importante tema económico y aseguró sin dudar que él le ofrecía una cifra muy superior de ganancias al Canelo en comparación a lo que terminó ganando por el combate ante Saunders.

"Hizo 15 millones en esta pelea y yo le estaba ofreciendo 45, imagínense nada más", concluyó De la Hoya, dejando encendida la polémica.