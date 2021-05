Tras la determinación de Tinelli, piden elecciones en San Lorenzo

César Francis, único dirigente opositor de la Comisión Directiva de San Lorenzo, pidió hoy la convocatoria a "elecciones anticipadas" después de lo que consideró la gestión "antidemocrática y personalista" del presidente Marcelo Tinelli, quien pidió licencia en su cargo con el club envuelto en una crisis institucional, económica y deportiva.



Francis entendió que la decisión del empresario y conductor televisivo representa "un error político garrafal" y la demostración de "una enorme falta de compromiso" hacia los socios, que lo consagraron presidente con el 80 por ciento de los votos en una elección con récord de participantes en diciembre de 2019.



El vocal opositor, que se presentó en aquellos comicios como candidato por la lista Volver a SL, presumió que con este alejamiento de su función -tercero en su historial como dirigente del club- "será muy difícil que el 'Mundo San Lorenzo' vuelva a darle una oportunidad".



"No es casualidad que empiece el programa y se pida licencia", especuló en diálogo con Télam ante el inminente retorno a la televisión de Tinelli con su tradicional programa ShowMatch. "Es un error político estrepitoso porque esta vez lo hace como presidente", diferenció en relación a las dos anteriores (2014 y 2017) en las que lo hizo como vice primero de Matías Lammens.



Francis cuestionó fuertemente el modelo de conducción llevado a cabo por Tinelli y consultado sobre los responsables de llevar adelante la gestión aseguró que "es una pregunta que genera muchos interrogantes".



"Como único vocal opositor de la CD puedo decir que el acceso al día a día del club estaba completamente vedado, me cansé de solicitarlo. Se impuso una manera antidemocrática y personalista de ejercer el poder", consideró.



"El club está a la medida de Tinelli: la gestión, las formas, los modos, los tiempos... Un modelo completamente individual, sin darle lugar a las disidencias, sin darle participación a aquellos que no forman parte de su círculo cercano", abundó.



"Este oficialismo no permitió el desarrollo de la vida institucional dentro del club ni el funcionamiento de los órganos de gobierno", acotó.



Francis calificó el presente de San Lorenzo como un "déjà vu agravado" del 2012 cuando se precipitó la renuncia del expresidente Carlos Abdo luego de que el equipo salvara su categoría en Primera División en una promoción con Instituto de Córdoba.



"Hoy, en lo futbolístico, no está el problema del descenso pero en lo institucional y económico el momento es todavía más delicado porque San Lorenzo viene con el acarreo de malas gestiones durante muchos años", comparó.



San Lorenzo debía llevar a cabo hoy la Asamblea para aprobar el Balance del último ejercicio 2019-20, que arrojó un pasivo verificado de 56.000.000 de dólares, pero el acto fue impugnado por una presentación del vocal opositor.



Frente a ese escenario, Francis realizó un llamado público a "elecciones anticipadas" al entender que "los socios votaron a Tinelli y, no estando él, se necesita un gobierno legitimado por el voto para iniciar la reconstrucción".



En el comunicado publicado en sus redes sociales, el presidente saliente de San Lorenzo delegó el mando en el vice primero, el sindicalista Horacio Arreceygor.



"Es un momento en el que todos los dirigentes opositores de San Lorenzo tenemos que tener una mirada de grandeza, priorizando el club, para conformar una alternativa de gobierno que nos saque de esta profunda crisis económica, institucional y futbolística", asumió.



"San Lorenzo no tolera un segundo más de falta de participación, de concentración del pode en un puñado de persona. No tolera más mezquindades, egoísmos y miradas cortoplacistas San Lorenzo pide a gritos grandeza y compromiso", concluyó.