Cavani enterró el sueño de Boca y explicó sus motivos

Los hinchas de Boca no pudieron evitar ilusionarse con el posible arribo de Edinson Cavani al club, pero finalmente se terminó el sueño: el delantero uruguayo renovó su contrato con el Manchester United.

Cavani continuará vistiendo la camiseta Los Diablos Rojos al menos hasta junio de 2022. Por ahora no se habla de una opción a otro año más.

El club hizo oficial el anuncio en las últimas horas: "Manchester United se complace en anunciar que Edinson Cavani acaba de extender su contrato hasta junio de 2022".

uD83CuDDFAuD83CuDDFE EDINSON CAVANI 2022 uD83CuDFF9#MUFC @ECavaniOfficial — Manchester United (@ManUtd_Es) May 10, 2021

Por su parte, el propio Cavani explicó los motivos por los que eligió quedarse en Inglaterra: “A lo largo de la temporada he desarrollado un gran cariño por el club y todo lo que representa. Siento un vínculo profundo con mis compañeros de equipo y todo el cuerpo técnico, que me motiva todos los días, por eso sé que juntos somos capaces de lograr cosas muy especiales”.

“Desde el primer momento que llegué sentí la confianza del entrenador. Como jugador, esto te da la oportunidad perfecta para desarrollar tu mejor fútbol, así que quiero darle las gracias por ello. También me ha emocionado lo mucho que los hinchas han querido que me quede, por eso voy a dar todo para traerles nuevas alegrías. Todavía no he podido jugar con las tribunas llenas, pero no puedo esperar para hacerlo”, agregó.