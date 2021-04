Tras la salida del Kun, el Manchester City recibió la noticia más esperada

Se trata del belga Kevin De Bruyne, considerado como uno de los mejores mediocampistas del mundo, quien renovó hoy su contrato con el Manchester City, líder de la Premier League inglesa, hasta junio de 2025.

"El belga ha pasado cinco años y medio en el Etihad, un período que lo ha llevado a establecerse como uno de los mejores mediocampistas ofensivos del mundo", resaltó el City en un comunicado luego de anunciar la renovación del contrato hasta 2025.

De Bruyne conquistó, desde su llegada al City en 2015, dos títulos de la Premier League (2018 y 2019), una FA Cup (2019) y cuatro Copas de la Liga (2016, 2018, 2019 y 2020), así como el premio al Jugador del Año en 2020.

"No podría estar más feliz. Desde que me uní al City en 2015, me he sentido como en casa. Amo a los fans, mi familia está asentada aquí en Manchester y mi propio juego se ha desarrollado realmente bien", aseguró el jugador de 29 años.

En tanto, el argentino Sergio Kun Agüero finalizará su contrato con el City el 30 de junio y su destino por ahora sigue siendo incierto, aunque analiza ofertas del Barcelona y del Paris Saint Germain que dirige su compatriota Mauricio Pochettino.