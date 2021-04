El campeón del Turismo Carretera que se postuló para ser presidente de APAT

Luego de la salida de Hugo Paoletti, varios pilotos se pusieron el Turismo Nacional al hombro para sacar adelante una temporada que parecía complicada y terminó siendo muy exitosa tanto en lo deportivo como en audiencia. Uno de los integrantes de esa comisión es Emanuel Moriatis, quien podría convertirse en presidente de la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (APAT).

En diálogo con Campeones, el Mago lo confirmó y explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta: "Me motivaron varias charlas durante las últimas semanas. Habían dos o tres listas que estaban armándose, pero me dijeron que se iban a unir si iba yo y entre todos vamos para adelante Me dijeron que nos vamos a dar una mano, y eso fue lo que más me motivó".

"El Turismo Nacional le debo mucho. Debuté a los 18 años, y gracias a la categoría pude proyectarme a Súper TC2000 y Turismo Carretera. Desde octubre del año pasado, cuando me convocaron para ayudar en esta comisión, no tenía experiencia pero pudimos hacer las carreras. Mi labor era hasta diciembre, pero me pidieron de continuar. Y ahora le pondré el granito de arena".

Moriatis, quien está integrando desde entonces la Comisión Interina junto al Dr. Javier Rabadé, estará acompañado por otro de los integrantes del triunvirato, el piloto santafesino Joel Borgobello, que será el vicepresidente del bicampeón de Clase 3, durante 2012 y 2016.