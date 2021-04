Jazz y Suns siguen imparables en la NBA

La lucha por el liderato en la Conferencia Oeste tiene a los Utah Jazz y a los Phoenix Suns como grandes protagonistas, que una jornada más mantuvieron su racha ganadora, mientras que el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo alcanzó los 47 puntos y los Toronto Raptors humillaron a los Golden State Warriors con la peor derrota en lo que va de liga.



El escolta Donovan Mitchell, aliviado de no tener que subirse a un avión porque jugó en Salt Laker City, anotó 26 puntos y los Jazz ganaron 113-106 a los Bulls de Chicago.





Para los Jazz fue su victoria número 21 consecutiva en casa, una marca de la franquicia, además de ampliar la global a ocho seguidas y poner la marca en 37-11, la mejor de la liga.



Tampoco los Suns frenan su ritmo ganador y nada cambia en su juego ofensivo arrollador con el escolta hispano Devin Booker que aportó 32 tantos ante los Thunder de Oklahoma City a los que ganaron por paliza de 140-103 y consiguieron su quinto partido consecutivo.



Los Suns construyeron una ventaja de 30 puntos al final del primer cuarto (43-13), sin que luego tuviesen ya problemas el resto del camino a la victoria que los dejó con la marca global de 34-14, tres juegos por detrás de los Jazz, pero líderes destacados en la División Pacífico.





Antetokounmpo, que defiende por segundo año consecutivo el título de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, vuelve a presentar su candidatura y con 47 puntos lideró a los Milwaukee Bucks al triunfo de visitantes por 109-127 ante los Trail Blazers de Portland, a los que les rompieron racha de cuatro triunfos seguidos.



Los 47 puntos de Antetokounmpo, que acertó el 85 por ciento de sus tiros, igualaron su máximo de la temporada, pero no alcanzaron el récord de su carrera de 52 tantos.



El partido contó con dos de los mejores encestadores de la liga, el base Damian Lillard, que promediaba 29,8 puntos, segundo en la NBA, y Antetokounmpo ingresó en el quinto lugar con 28,3 tantos, siendo al final el gran triunfador en el duelo con el jugador franquicia de los Trail Blazers, que tuvo 32 anotaciones.



La victoria permitió a los Bucks ponerse con marca de 31-17, que los consolida líderes de la División Central y terceros en el Este.



Mientras que los Trail Blazers (29-19) bajan al tercer lugar de la División Noroeste y al sexto lugar de la Conferencia Oeste.



El ala-pívot camerunés Pascal Siakam tuvo 36 puntos que lo dejaron al frente del ataque balanceado y ganador de los Raptors de Toronto, que vencieron por paliza de 130-77 a los Warriors.



La victoria de 53 puntos fue la más grande en la NBA esta temporada, dos más que el margen final del triunfo de los Dallas Mavericks (124-73) sobre Los Angeles Clippers, el pasado 27 de diciembre.



La última vez que un partido de la NBA se decidió por más puntos fue el 9 de diciembre del 2018, cuando los Celtics de Boston vencieron 133-57 a los Bulls de Chicago.



Los Mavericks no ganaron por ese margen, pero si dominaron a los Knicks de Nueva York a los que vencieron a domicilio 86-99 con la aportación de los 26 puntos, ocho rebotes y siete asistencias que aportó su base All-Star, el esloveno Luka Doncic.



El triunfo, el tercero consecutivo, dejó a los Mavericks con marca de 26-21, que los consolida como líderes de la División Suroeste y séptimos de la Conferencia Este.



El equipo de Dallas no tuvo en el banquillo al entrenador Rick Carlisle, quien dio positivo a la Covid-19 por la mañana, antes del partido. Después de la prueba positiva, Carlisle se quedó en el hotel del equipo, en Nueva York.



Otro líder de división, los Charlotte Hornets también se impusieron con facilidad de visitantes al vencer 97-114 a los Indiana Pacers, gracias al doble-doble que aportó el alero reserva a Miles Bridges con 23 puntos y 10 rebotes.



Los Hornets tuvieron a siete jugadores con números de dos dígitos, se quedaron sin dos titulares y perdieron al alero Gordon Hayward durante la segunda mitad del partido tras sufrir un esguince en el pie derecho.



El pívot Cody Zeller, que también salió del banquillo, aportó 17 tantos y el escolta Terry Rozier llegó a los 15 puntos con el equipo de Charlotte (25-23) que siguen de líderes en la División Sureste y cuartos en la Conferencia Este.



El ala-pívot Kyle Kuzma aportó 30 puntos, su mejor marca de la temporada, y acabó líder de los diezmados Lakers de Los Ángeles, que superaron a domicilio 94-115 a los Kings de Sacramento, en duelo de equipos californianos de la División Pacífico.



El escolta serbio Bogdan Bogdanovic tuvo 26 puntos y encabezó el ataque de los Hawks de Atlanta, que derrotaron a domicilio por paliza de 103-126 a los diezmados Pelicans de Nueva Orleans, y se pusieron con marca ganadora de 25-24, al conseguir su segundo triunfo en partidos de noches seguidas.



El ala-pívot Jayson Tatum tuvo 26 puntos como líder anotador de los Celtics de Boston, que vencieron 118-102 a los Rockets de Houston, en duelo de equipos con marcas perdedoras.



Los Grizzlies de Memphis tuvieron un doble-doble del pívot lituano Jonas Valanciunas (19 puntos y 11 rebotes) y ganaron 120-108 a los Minnesota Timberwolves.