Canelo Álvarez le pegó con todo a Mayweather por su próxima pelea

El próximo 6 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, el exboxeador estadounidense Floyd Mayweather regresará al cuadrilátero para pelear contra Logan Paul, un popular youtuber de su país, y el mexicano Saúl Canelo Álvarez fue muy crítico con esta situación y no tuvo piedad con Money.

En diálogo con el programa In depth with Graham Besinger, Canelo aseguró que es irresponsable la pelea entre Mayweather y Paul, además de catalogar el combate como un evento meramente monetario.

"Es una exhibición. Hacer dinero nada más. No tiene nada de relevancia, es exhibición para hacer dinero y nada más. Es estúpido", disparó sin pelos en la lengua el mexicano.

A la hora de analizar la pelea y al ser consultado sobre quién es el favorito a ganarla, Álvarez aprovechó para bromear con el conductor del programa: "Hasta la pregunta ofende. Obviamente gana Mayweather", dijo entre risas.

"No tengo nada con nadie y no soy fan de decir malas cosas. Le dan licencia de peleador cuando no lo es. Lo pueden matar, esto no es un juego de fútbol", criticó Canelo sobre la organización de este tipo de eventos, y agregó que "por qué le dan licencia a gente que nunca en su vida ha tirado un golpe. Si alguien muere, la comisión es responsable de esto", concluyó.