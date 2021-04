Por qué los futbolistas argentinos se vacunarían en Uruguay

El laboratorio chino Sinovac Biontech donó 50.000 vacunas a la Conmebol, que las recibirá este mismo miércoles en la capital uruguaya, Montevideo, y en los próximos días comenzará a distribuirlas para que puedan aplicarse entre los integrantes de los equipos que compiten en todos los torneos continentales.

Sin embargo, en Argentina el operativo todavía no está diagramado y eso se debe a que las dosis del mencionado laboratorio aún no han sido aprobadas por Anmat en nuestro país.

Según informa el diario La Nación, las vacunas, de dos dosis, servirán para inmunizar a 25.000 personas, entre las que se encuentran, además de los futbolistas, cuerpos técnicos, árbitros y asistentes involucrados en el desarrollo de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América.

De momento, la vacuna Sinovac no cuenta con la aprobación de la Anmat y las 5.000 dosis que están previstas para la AFA no pueden ingresar al país. Además, como la aplicación de la vacuna no es obligatoria, desde la calle Viamonte no han ejercido ningún tipo de presión para agilizar el proceso.

En las últimas horas los dirigentes del fútbol argentino plantearon la posibilidad de vacunar a los futbolistas en el exterior, cuando les toque visitar a un equipo extranjero por alguna de las copas ya mencionadas. De hecho Gonzalo Belloso, actual secretario general de Conmebol, reconoció hoy que "está la posibilidad de que la aplicación se lleve a cabo en otro lado si no se consiguen las habilitaciones. Es una posibilidad que los argentinos viajen a Uruguay para aplicársela. Igualmente estamos esperanzados en que puedan vacunarse en nuestro territorio", manifestó en diálogo con Milenium Sports.

Según lo planeado por la Conmebol, los primeros en vacunarse serían los jugadores de las Selecciones nacionales, femeninas y masculinas, cuerpo técnico y allegados. La idea es tener controlada la situación durante la disputa de la Copa América.

Luego serán vacunados los integrantes de los planteles que compiten en torneos internacionales, y finalmente los equipos que se desempeñan en torneos regionales.