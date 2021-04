Turismo Carretera: tristeza por el fallecimiento de un ex piloto por coronavirus

La familia del Turismo Carretera recibió una triste noticia Juan Francisco Arrechea, quien compitió en la popular categoría en la década del 80, falleció víctima de coronavirus. La confirmación fue dada a conocer por el sitio Campeones que, además, realizó una breve reseña de su carrera deportiva.

Sus inicios fueron con el Gran Premio de Turismo Mejorado de 1967, en donde debutó con un Fiat 1500 coupé; luego corrió en la recordada Fórmula 4 Mecánica Argentina, en donde compitió con Crespi - Renault; a mediados de la década del setenta se sumó a la Fórmula 2 Mecánica Nacional, Crespi - Dodge.

Tras su paso por los monopostos, Arrechea, quien se había afincado en Azul, retornó a los autos con techo y así se presentó en el Turismo Carretera, corriendo en el comienzo de su campaña con Chevrolet y posteriormente con Dodge, marca con la cual se retiró de la actividad en 1986. Años más tarde, ejerció el comisariato deportivo de la categoría.

Fue socio vitalicio de la ACTC y en 2018 fue muy crítico con la especialidad. Escribió una dura carta apuntando contra la actual conducción: "Me avergüenzo de los personajes que se adueñaron de la institución y no me representan. Me refiero a Mazzacane y Gil Bicella. Ninguno de ellos nunca figuraron como corredores, pero si han demostrado su rapidez desde fuera de un auto".