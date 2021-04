Turismo Carretera: una gloria de Chevrolet permanece estable en terapia intensiva con Covid

El ex piloto de Turismo Carretera (TC), Carlos Marincovich, una de las glorias de la "Cuna de Campeones", Arrecifes, continúa internado en la Clínica Olivos, con un cuadro de covid. Según su hija Paula, está "estable" y "un poquito más despierto". Ingresó el 1 de abril y desde entonces permanece en la unidad de Terapia Intensiva, con sedación y respiración mecánica.

"Hoy los médicos me informaron que están evaluando de qué forma lo van a ir desvinculando a mi padre de la asistencia ", dijo su hija Paula a Télam tras conocer el parte médico de la Clínica Olivos. "Es un proceso y los médicos que lo asisten aún no tienen definido de qué forma va a ser. Manejan distintas alternativas", agregó la hija del ex piloto que reside en Vicente López.

Marincovich padece de "Epoc" y se le "bajaron los niveles de sedación" para "interactuar con su sistema respiratorio y muscular", dijo Paula. "Se avanza y retrocede y se trata de desvincularlo de la respiración mecánica de a poco" señaló Paula, quien consideró que la recuperación será "larga y lenta" pero que su padre la "viene peleando como un toro, con mucha fuerza".

Sandy, nació el 3 de julio de 1943 en Arrecifes, y debutó en TC en agosto de 1964, con una coupé Chevrolet, pero en 1966, su coterráneo, el mítico José Frolián González, subcampeón mundial de Fórmula 1, lo invitó a conducir el histórico Chevitú, y ganó su primera carrera el 30 de abril en el entonces autódromo Municipal, hoy Oscar y Juan Gálvez.

El prolífico constructor Oreste Berta, le tuvo mucha consideración y lo eligió para tripular el prototipo LR (La Razón) - Cosworth en Nurburgring, y tras 24 años en el Turismo Carretera, cosechó diez triunfos, ocho con Chevrolet, y dos con Torino, aunque supo correr también con Ford y Dodge, y se retiró de la actividad a fines de los 80.