Gustavo López criticó a Ibai Llanos y el streamer lo "atendió" en vivo

Gustavo López y el español Ibai Llanos se cruzaron al aire, a raíz de las entrevistas que le realizó el streamer a los futbolistas Sergio Agüero y Paulo Dybala. El encuentro se dio durante la emisión del programa que conduce el periodista en ESPN y, de arranque, el ibérico no se guardó nada.

López se mostró molesto al saber que los futbolistas eligen a Ibai, no a su programa, y desató su furia con una dura crítica, que sonó a ninguneo: "¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es?. Falta que Messi hable ahora. No sabe nada y encima los saca por teléfono al Kun Agüero y a Dybala, y a nosotros nos orinan arriba de un puente. Sos horrible".

Pero este lunes inició la nota intentando justificar su accionar y aclaro que su crítica era hacia los jugadores, no a él. Además le pidió disculpas por sus dichos: "No tengo nada con vos ni con los streamers. Yo a la tarde hago un show radial. Quería saber quién eras vos. Les llevaba la contra a mis compañeros. Si te molestó, te pido disculpas, no tengo nada con vos ni con nadie".

Y vino la primera respuesta picante: "El problema está en que mucha gente no respeta el trabajo que hacen los creadores de contenido. Esto creo que puede llegar a afectar a gente, niños, niñas, y que sus padres no respetan lo que consumen porque no lo conocen. Lo que se hace muchas veces es faltar el respeto porque se desconoce".

Me voy a argentina a comer un asado ahora vengo — Ibai (@IbaiLlanos) April 26, 2021

La charla siguió su curso, en tono más ameno, y López le consultó si era de Boca. Llanos explicó el motivo de su simpatía por el Xeneize y fue más allá. Le preguntó al conductor si era de Boca y, ante la respuesta negativa de López, lanzó: “No tienes nada bueno Gustavo, ni el equipo”. "Cuando me conozcas personalmente, capaz algo bueno tengo". "Seguro que sí", concluyó Llanos.