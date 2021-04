El vergonzoso pataleo de Gustavo López contra Ibai Llanos por ser el número 1

Históricamente el avance tecnológico y de las comunicaciones ha dejado afuera del sistema a las generaciones que se vieron abrumadas por las novedades que presenta el mundo y así, los pibes terminan pasándole por encima a los más grandes. El periodismo no es la excepción, y los más veteranos se han quedado afuera de las nuevas formas de comunicar que presentan las redes sociales y sus plataformas de streaming.

Uno de ellos es el periodista Gustavo López, quien en su programa Un Buen Momento protagonizó un insólito pataleo contra el streamer español Ibai Llanos, el mejor del mundo en habla hispana, ya que se ha dado el lujo de entrevistar a figuras de talla mundial como Sergio Agüero y Paulo Dybala, algo que el conductor no ha logrado en ninguna de sus emisiones.

"¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es?", disparó indignado, dando muestra de su total ignorancia ante un fenómeno que tiene millones de seguidores en todo el planeta y que es elegido por las nuevas generaciones por su frescura y su creatividad para comunicar no sólo partidas de videojuegos, sino también partidos de La Liga de España, y por las interesantes entrevistas que comenzó a hacer hace un tiempo con figuras de distintos ámbitos, como por ejemplo la cantante argentina Nicki Nicole.

Además, al igual que como lo hizo días atrás contra Germán Burgos, Gustavo López le recriminó al Kun Agüero por no darle notas, pese a que no tiene ninguna obligación de hacerlo. "Me dijo: ya la vamos a hacer. Ibai me ganó", resongó.

Después, el conductor radial y televisivo se refirió al futbolista cordobés de la Juventus, quien también conversó con Ibai en Twitch, y recordó sus épocas en el fútbol argentino: "Es un simpático divino para nosotros, venía de Instituto. Un día, le hicimos una nota acá con el Mudo Vázquez. Desde que está de novio con Sabatini y juega en la Juventus con Ronaldo, somos boludos nosotros".

Sin embargo, aclaró que “nunca” le pidió una nota a Dybala: "No lo llamé nunca en mi vida, porque después se confunde la gente. Me molesta que ya sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. ¿Quién es? ¿6 millones de seguidores tiene? ¿Y a mí qué me importa?”.

"Si vos me decís que yo en vez de hacer 7 horas de aire, dos horas en Radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deportes en el mundo, volver acá, hacer 3 horas, 23 puntos, soy un boludo, Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores, es el número uno. ¿Sabes qué? Me voy", soltó, indignado.

"Falta que Messi hable con Ibai ahora", siguió resongando López. "No sabe nada y encima los saca por teléfono al Kun Agüero y a Dybala, y a nosotros nos orinan arriba de un puente. Sos horrible".

Para finalizar con su pataleo, Gustavo López se quejó "Ya no nos da bola Burgos, que quería trabajar en España y vino para acá. Ahora, no nos da bola el Kun Agüero, Dybala, porque hay que darle bola a Ibai. Antes, me ganaban la nota Niembro, Bonadeo. Ahora, me la gana Ibai".