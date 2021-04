Turismo Carretera: tras el conmovedor anuncio, Ortelli dejó una llamativa declaración

"Disfruto subirme al auto, manejar un auto de carrera es lo que quiero y mantengo viva la pasión”, señaló Guillermo Ortelli, sin duda el protagonista excluyente de los últimos días en el automovilismo argentino.



Su vuelta al JP Carrera, equipo con el que fue campeón en 2008 y 2016, genera gran expectativa, así lo siente Guillermo Ortelli. “No sé si llamarle presión, es un desafío darle una alegría a toda la gente. Estoy con muchas ganas ya que significa un nuevo desafío. En 10 minutos arreglamos con Gustavo Lema que me pidió otra oportunidad”, expresó el 7 veces campeón de Turismo Carretera.



La salida del LCA se dio luego de apenas 4 fechas ¿cuál fue el motivo?: “Laureano (Campanera) entendió la situación y me dio libertad, estoy más que agradecido. Estábamos en una situación que no es fácil ya que las roturas de motores fueron importantes y eso no permitía avanzar con un desarrollo, todo eso complica la parte económica”.

EL LLAMADO DE FACUNDO ARDUSSO

Este año se produjo la llegada del piloto de Las Parejas al equipo JP Carrera, quien era exclusivo de Chevrolet dentro del Turismo Carretera. Sin embargo el santafesino tuvo un gesto destacado para con Ortelli: “Facundo me mandó un mensaje el día lunes. Me dijo que le ponga toda la fuerza y que deseaba en algún momento volver a ser compañero de equipo, se dio rápido”.

“Cuando me retire quiero que sea de la mejor manera”. Así de contundente fue Guillermo Ortelli quien tiene la esperanza de volver a ser competitivo. “No es fácil, pero estoy con todas las ganas y cuento con el apoyo del equipo, es un nuevo desafío”.