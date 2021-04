La cruda reflexión de Marcelo Bielsa sobre la polémica Superliga europea

Mientras el conflicto entre los clubes poderosos de Europa y la UEFA continúa en el marco de la creación de la Superliga Europea, el último en brindar su opinión fue Marcelo Bielsa, entrenador de Leeds, quien no se guardó nada y cargó sin filtro sobre el flamante torneo continental. "Los clubes poderosos se hacen más ricos a costa de que el resto sea más pobre", reflexionó.

Y continuó: "No me sorprende. Los equipos más poderosos han logrado su poderío a partir de la competencia del resto. Cuando no nos necesitan para ganar más dinero, la lógica con la que funcionan les permite descartar al que ya no le sirve para sus objetivos. Pero es una cosa muy común, no solo en el fútbol. No debería sorprendernos, porque es algo admitido y permitido".

"El problema fundamental es que los ricos siempre aspiran a ser más poderosos y sin considerar las consecuencias que eso produce sobre el resto. Luego, cuando aumentan el poderío, van reclamando privilegios proporcionales a la debilidad de los que quedan por debajo", añadió.

En la misma línea, continuó: "Esto no sucede de un día para otro. Hay un montón de estructuras que le ponen límite a la desigualdad que se han ido flexibilizando y concediendo y llega un momento que sucede lo que es inevitable. Hay dos lecturas sobre esto. Los más poderosos lo son por lo que producen y por lo que convocan".

"Pero el resto son indispensables y lo que le da salud a la competición es el desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. La lógica que impera en el mundo, y el fútbol no está fuera de ello, es que los ricos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres", aseguró el argentino. "Si eso es lo que guía el mundo actual, ¿por qué hay tanto asombro?", cerró.