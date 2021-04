Turf: Doña Manuela Inc fue la dueña del otoño

El Hipódromo de Mendoza ofreció hoy una nueva jornada de carreras, fue la cuarta de la temporada 2021. La restricción de público decretaba en la última semana determinó un bajo de porcentaje de público en las tribunas, pero más allá de esto la jornada arrojó un saldo por demás positivo. Hubo victorias de buena factura y además reinó el orden general. Incluso se terminó la reunión prácticamente sin atraso, un mal que aqueja desde hace tiempo al deporte de los reyes y que suele molestar al público y sus profesionales. En general la jornada se sacó una nota alta y ese siempre es un motivo para celebrar. El turf necesita comenzar a andar por el camino de las buenas jornadas.

En lo estrictamente turfístico la gran figura (la reina del otoño) fue la buena de Doña Manuela Inc. La hija de Include volvió a demostrar su buen momento al quedarse con el especial de la reunión e incluso hilvanar su segunda victoria al hilo. Para la victoria de Doña Manuela Inc fue clave la conducción de Gerardo Tempesti, quien se “coló” por los palos en el momento exacto y gracias a eso pudo vencer por un cuerpo a su compañera de techo Emma County (también la cuida Rubén Stirpa). La ganadora empleó un tiempo de 1’ 25” 3/5 para 1400 metros.

El mejor triunfo de la tarde

Fue el conseguido por The Country quien se impuso en un especial reservado para perdedores del año. El pensionista de Enrique Rivamar(que tuvo una buena tarde e hizo doblete) venció por varios cuerpos a Doral Seattle en un tiempo de 1’ 31” 1/5 para 1500 metros. Gran victoria para un caballo que buscará convertirse en uno de los más regulares del medio.

Psychologist en la corta brava

El alazán Physhologist, de Beto Búccaro, se quedó con el clásico cuadrero de la jornada (una parada bravísima). El de la caballeriza JF venció por medio cuerpo a Shore Club en un final muy festejado por toda su “barra”. Doblete también para Beto Búccaro y Beto Zapata que más temprano habían ganado con Johndory.

El crack del día

La chapa de figura de la jornada quedó en poder, nuevamente, del aprendiz Walter Escudero. “Tuti” redondeó hoy un muy buen triplete. Arrancó con Optimist Boy, siguió con el dos años Uroslito (agenden su nombre) y finalizó con la regular Columbus Princess. Gran presente para un jinete con futuro.

Lo que viene

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el 28 de este mes.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “OTOÑO MENDOZA” - (Categoría Interior) – 1500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MAKYMAN 55 J. Gómez

2° EMOC JOY 57 R. Zapata 3 cpos

3° STRIKE FORCE 54 E. Gaete 1 ½ cpos

U° JORDAN SPEED 57 S. Quinteros 6 ½ cpos

No corrieron: (4) COFFEE KING. Dividendo del Ganador: $ 2,90. Dividendo de la Combinada: $ 11,10. Tiempo: 1’ 33” 4/5. Por: Bogeymen e Ixa Buri, de 3 años. Cuidador: E. Rivamar. Stud: Los Nísperos.

2da carrera

Premio: “MERCEDES SOSA” - (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° WEDDING DUBAI 55 N. Aguirre

2° HAVANNA CLUB 58 S. Fernández 3 cpos

3° PRADA GIRL 57 C. López 2 ½ cpos

4° CANCHERÍSIMA ES 57 R. Zapata 5 cpos

5° TELE DORADA 55 G. Tempesti ½ cpo

6° COMPASIVA YA 55 S. Quinteros ¾ cpo

U° SOFÍA GALÁN 55 J. Gómez 17 cpos

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 3,10. Dividendo de la Combinada: $ 7,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,45. Dividendo de la Trifecta: $ 220. Tiempo: 1’ 6” 4/5. Por: E. Dubai y Weed, de 4 años. Cuidador: F. Chaca. Stud: Difunta Correa.

3ra carrera

Premio: “DADO LIGERO” – (Extraoficial) – 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MISTER LETHAL 60 A. Bonada

2° COMPÁS VIOLENTO 60 L. Escudero hocico

3° DIAMOND JUMP 58 R. Becerra ¾ cpo

4° SAILOR MOON 58 R. Zapata 3 cpos

5° VASCO EXITOSO 61 A. Miranda ½ cpo

6° SAFIRO 58 N. Aguirre ¾ cpo

U° EQUAL PRI 60 J. Campanello 3 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 6,90. Dividendo de la Combinada: no tuvo aciertos. Dividendo de la Imperfecta: no tuvo aciertos. Dividendo de la Trifecta: $ 8,55. Tiempo: 19” 3/5. Cuidador: G. Arias. Stud: La Familia.

4ta carrera

Premio: “CREADOR HAVE” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MARCHESA 60 L. Escudero

2° BANDOLERO 61 A. Miranda 1 cpo

3° PAMPITA 58 S. Fernández pczo

4° PONIATOWKA 58 N. Aguirre ½ cpo

5° TORNADO 58 L. Guzmán 4 cpos

U° DOÑA TITI 58 S. Calderón 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,55. Dividendo de la Combinada: $ 7,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 50,05. Dividendo de la Trifecta: $ 100. Tiempo: 17” 2/5. Cuidador: L. Pedernera. Stud: Doña Eva.

5ta carrera

Premio: “MALVINAS ARGENTINAS” – (Cat. Interior) – 1500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° THE COUNTRY 60 D. Ledesma

2° DORAL SEATTLE 57 J. Gómez 7 cpos

3° DARTH VADER 58.5 C. López 5 ½ cpos

4° CAFÉ SCAPE 57 R. Zapata 8 cpos

U° RÍO GATEADO 57 S. Quinteros 6 cpod

No corrieron: (5) COPADOR HOLIDAY, (6) SEATTLE BAR, (7) ANIMAL INSTINCT. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 6,75. Dividendo de la Trifecta: $ 1,45. Tiempo: 1’ 31” 1/5. Por: The Leopard e Ibi Country, de 6 años. Cuidador: E. Rivamar. Stud: Tres Reinas.

6ta carrera

Premio: “SEMBRA HOT” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° JOHNDORY 58 R. Zapata

2° EMMSAGITARIO 58 S. Fernández 2 cpos

3° EL VALIENTE 58 R. Argüello 2 ½ cpos

U° EMPERADOR LAKE 58 L. Escudero 2 ½ cpos

No corrieron: (4) SEMI ÁNGEL. Dividendo del Ganador: $ 4,35. Dividendo de la Combinada: $ 14,30. Tiempo: 33”. Cuidador: A. Búccaro. Stud: J.F.

7ma carrera

Premio: “HÉROES DE MALVINAS” - (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° OPTIMIST BOY 56 W. Escudero

2° FALL AWAY 57 D. Gómez ¾ cpo

3° LOOKING DOWN 58 C. López 13 cpos

4° RÍO EXPRESIVO 54 J. Gómez ½ cpo

5° BRANNISTER 57 J. E. Alves S. 2 ½ cpos

6° CAZCABEL 54 E. Gaete 2 ½ cpos

7° TOMI TREASURE 55 G. Tempesti 2 cpos

8° NAVIGATORE 57 S. Fernández 1 cpo

U° DOCTOR DE LEY 55 S. Quinteros 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,40. Dividendo de la Combinada: $ 9,80. Dividendo de la Trifecta: $ 1,85. Dividendo de la Trifecta: $ 554,45. Tiempo: 1’ 24” 2/5. Por: Asiatic Boy y Miss Optimist, de 4 años. Cuidador: F. González. Stud: Don Pepe.

8va carrera

Premio: “INICIO DE CAMPAÑA CLÁSICA” – (Categoría Interior) - 1000 metros

1° URSOLITO 55 W. Escudero

2° LILAH LIN 54 N. Aguirre 4 cpos

3° MARTIGNAC 55 J. Gómez 4 cpos

4° PORCHY 55 S. Quinteros 3 cpos

U° HUIXTAN 57 J. E. Alves S. hocico

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,55. Dividendo de la Combinada: $ 18,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 2. Tiempo: 1’ 24” 2/5. Por: Horse Greeley y Umbrage, de 2 años. Cuidador: R. Agüero. Stud: La Santa.

9na carrera

Premio: “ARMANDO TEJADA GÓMEZ” – (Cat. Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° COLUMBUS PRINCESS 56 W. Escudero

2° TRIP TO VENEZIA 54 J. Gómez pczo

3° TABATINGA 55 S. Quinteros 3 cpos

4° LA MONDRIAN 54 D. Ledesma 3 cpos

5° SUMMER DAYS 53 E. Sosa 6 cpos

6° KAYA 54 E. Gaete 2 cpos

U° CAHUAPANA 55 G. Tempesti 1 1/2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,90. Dividendo de la Combinada: $ 4,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,20. Dividendo de la Trifecta: $ 11,90. Tiempo: 1’ 18” 3/5. Por: Strategic Prince y Columbus Star, de 3 años. Cuidador: R. Agüero. Stud: El Tatita.

10ma carrera

Clásico: “CARLITOS GÓMEZ” – (Extraoficial) - 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PYCHOLOGIST 58 R. Zapata

2° SHORE CLUB 58 J. Ortíz ½ cpo

3° DI TOMASSO 58 L. Escudero 1 cpo

4° TEPELEAJE 58 J. E. Alves S. v/mínima

5° SOL NEGRO 61 A. Miranda 1 ½ cpos

6° EL VAREADOR 58 R. Argüello 1 ½ cpos

U° SAMSUNG CLASS 61 J. Campanello pczo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,60. Dividendo de la Combinada: $ 9,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 22,20. Dividendo de la Trifecta: $ 563,30. Tiempo: 19” 1/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: JF.

11ra carrera

Especial: “OTOÑO” - (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DOÑA MANUELA INC 55 G. Tempesti

2° EMMA COUNTY 55.5 D. Ledesma 1 cpo

3° SEEKING CANDY 57 J. E. Alves S. 1 cpo

4° BRUJITA LIZARDI 55 J. Gómez 1 ½ cpos

5° LUCY LIUU 56 W. Escudero 1 ½ cpos

U° MS PRIYANCA 56 E. Gaete

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,55. Dividendo de la Combinada: $ 9,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 17,05. Dividendo de la Trifecta: $ 357,50. Tiempo: 1’ 25” 3/5. Por: Include y Stormy Sagital, de 6 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición.

12da carrera

Premio: “OTRO TAHO” – (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LADY CAITRIONA 59 S. Fernández

2° JUAN CHIVIRO 61 J. Campanello 2 ½ cpos

3° LOS PASOS 58 D. Ledesma 1 ½ cpos

U° FORTY CUYANO 60 A. Moreno ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,25. Dividendo de la Combinada: $ 83,20. Tiempo: 22” 2/5. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición.