Messi emitió su voto en las elecciones presidenciales del Barcelona

El argentino Lionel Messi, junto a su hijo Thiago, el mayor de los tres, concurrió este domingo al estadio Camp Nou a votar en las elecciones del Barcelona, que definirán al nuevo presidente del club catalán.



En unos comicios con 110.290 socios habilitados, Joan Laporta, Toni Freixa y Victor Font son los tres candidatos que aspiran a ser presidentes del FC Barcelona con el objetivo prioritario de asegurar la continuidad del astro argentino en medio de tensiones financieras, judiciales y deportivas.





El sucesor de Josep Maria Bartomeu, quien renunció el 27 de octubre y es apuntado por haber destruido el club, tendrá como prioridad resolver la situación del rosarino, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio.



El crack argentino y capitán del Barcelona había buscado irse en agosto de 2020 mediante el famoso 'burofax', aunque finalmente no pudo hacerlo porque su cláusula de recisión alcanzaba los 700 millones de euros.



Bartomeu fue detenido el lunes último en el marco del 'Barcagate", que denuncia que una empresa -presuntamente contratada por el club- habría llevado a cabo una campaña de desprestigio de personas y entidades no afines a la junta directiva de Bartomeu, incluidos varios jugadores del primer equipo, como Leo Messi y Gerard Piqué, y sus familias.



La campaña incluyó redes sociales y publicaciones como la de diario El Mundo de Madrid, que en enero reveló en su tapa el contrato "faraónico" de Messi.



Además del tema de Messi, el ganador de las elecciones presidenciales de hoy deberá arreglar la situación financiera de Barcelona, cuya deuda ronda los 1.173 millones de euros (1.426 millones de dólares), aunque fue el club con más ingresos del mundo en 2019/2020 con 715,1 millones de euros (862 millones de dólares), según la consultora Deloitte.



De los tres candidatos, la prensa catalana da como favorito en los comicios a Joan Laporta, abogado y expolítico, que ya presidió el club entre 2003 y 2010 y no deja de recordar su buena relación con Messi para recolectar votos, reportaron medios locales. "Si gano llamaré a Jorge Messi hoy mismo", aseguró Laporta después de depositar su voto.



Toni Freixa fue miembro de las últimas tres juntas directivas del Barça, presididas sucesivamente por Laporta, Sandro Rosell y Bartomeu; en tanto que Victor Font (el tercer candidato) cuenta con el apoyo de Toni Nadal, tío del tenista Rafa Nadal, y el doctor Ramón Cugat, quien suele tratar a los jugadores del Barcelona.



Laporta, Freixa y Font fueron los únicos que lograron obtener el número suficiente de avales para aspirar a la presidencia, en una carrera que comenzó con ocho candidatos.



Un total de 110.290 socios podrán votar y, por la situación de pandemia, se les permitirá hacerlo por correo o en algunos de los lugares habilitados: el estadio Camp Nou, Tortosa, Girona, Lleida, Tarragona y Andorra.