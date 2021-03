Tata Martino y una decisión clave para los Juegos Olímpicos de Tokio

La Selección de México tendrá este 2021 como principal torneo a disputar la Copa de Oro, mientras que en la categoría Sub-23 afrontará el Preolímpico y, si logra la clasificación, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergados por la pandemia de coronavirus, y el Tata Martino manifestó su postura sobre la convocatoria de futbolistas mayores ya que se superpondrán los torneos.

En diálogo con Marca, el entrenador de la Selección mayor aseguró que para el Preolímpico le negará jugadores a la Sub-23, pero avisó también que "para Juegos Olímpicos, no. No lo hice ni lo voy a hacer. La prioridad absoluta es para Jaime Lozano respecto a los Sub-23 y a los tres mayores que pueda elegir".

Uno de los que podría convocar Lozano para la cita en Japón es el arquero Guillermo Ochoa. "Los jugadores tienen que estar a disposición de la Selección mexicana. Si Jaime me dice que necesita a Memo, Memo va con Jaime".

Por último, el Tata Martino habló del estado actual de Raúl Jiménez y mandó una solicitud a la Liga MX con el objetivo de mejorar a la Selección mexicana a futuro.

"Lo único que no está haciendo es entrenamiento de contacto. No veo tan claro que pueda estar a disposición para los partidos de marzo. Si bien creo yo que no está lejos su reaparición", dijo Martino sobre Jiménez. Finalmente, reveló que "una de las cosas que le pediría a la Liga MX es el tema del arbitraje. Falta que el arbitraje asuma un poco más de riesgos a la hora de darle continuidad a los partidos. Se pita mucho y se usa poco la ley de la ventaja".