"Fui directamente un nazi": fuerte relato de una figura del Real Madrid

Además de ser uno de los mejores futbolistas del planeta, campeón del mundo en Brasil 2014 y una de las principales figuras de Real Madrid, el mediocampista alemán Toni Kroos es reconocido en su país por su faceta social, apoyando diversas iniciativas, y después de unirse a una campaña contra el bullying en las redes sociales, recordó el fuerte acoso que sufrió hace un tiempo.

Kroos dialogó a través de Instagram Live con Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, y allí develó que en su momento hasta lo tildaron de nazi luego de criticar las formas en las que Mesut Özil, de origen turco, renunció a la Selección alemana.

"Después del Mundial 2018 dije que no me gustaron las formas con las que Mesut Özil renunció a la Selección y, entonces, fui directamente un nazi para bastantes personas. Rubio, ojos azules, todo encajaba para mucha gente", reveló Kroos en la conversación con el político alemán, que no podía creer lo que estaba escuchando. "Me las arreglé para superarlo", agregó el futbolista, quien se mostró muy afectado por esa situación.

Kroos analizó que el anonimato en las redes sociales es uno de los grandes problemas de la actualidad y consideró que habría que intentar combatirlo con más ímpetu para evitar el cyberbullying.

"Hoy en día, cualquiera puede esconderse detrás de un perfil falso para ponerse a insultar a extraños sin ningún impedimento", dijo Kroos, dirigiéndose a Steinmeier de la siguiente manera: "Probablemente, usted también lo haya vivido en primera persona". Al igual que los futbolistas, "los políticos también polarizan" y, de esta manera, pueden convertirse fácilmente en el foco del odio, concluyó el volante madridista.