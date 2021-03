El Club América cortó una racha histórica y Roger Martínez recibió el elogio más esperado

Después de seis años, el Club América volvió a ganar en Tijuana. Los dirigidos por Santiago Solari se impusieron por 2 a 0 con goles de Pedro Aquino y Henry Martin y luego del encuentro el entrenador argentino llenó de elogios a Roger Martínez y negó que sus delanteros no lo convenzan.

"Hoy Roger Martínez hizo un gran partido, jugó muy bien al fútbol, mostró lo que es como futbolista en todas las facetas: agresivo y ordenado", dijo sobre el delantero colombiano.

Además, agregó que "Henry Martín lo ha hecho muy bien, Viñas es un gran delantero, hoy jugó poquito porque viene de una lesión y no queremos apresurarnos. A mí me encanta que compitan, me convencen los tres, no es que no me convenza alguno".

El América rompió con una racha de seis años sin ganar en Tijuana, por lo que Solari dijo que "el mérito es de los jugadores", de quienes destacó su actitud y compromiso.

"La parte más importante del equipo son los jugadores y hoy contra un rival muy bueno, hemos competido muy bien, hay que destacar la actitud y compromiso de los jugadores. Ha sido un buen partido en general, no hablo de nosotros, hablo del partido en general", concluyó el ex entrenador del Real Madrid.