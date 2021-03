No lo aguanta más: un jugador del Leeds se hartó de Bielsa y pidió irse

Luego de revolucionar Leeds con el ascenso a la Premier League para regresar a la máxima categoría inglesa después de 16 años, en su primera temporada en la primera división Marcelo Bielsa está logrando el objetivo de lograr la permanencia, para encarar a partir del año próximo objetivos más ambiciosos y con mayor protagonismo para el equipo.

Sin embargo, algunos jugadores se han sentido abrumados no sólo por el nivel de exigencia del rosarino, quien es conocido por la intensidad que le pone a cada entrenamiento y por el esfuerzo que le pide a cada futbolista para sacar lo mejor de ellos, sino también por las cosas que pide que hagan dentro de la cancha.

Es el caso de Rodrigo, quien llegó como refuerzo al comienzo de la temporada y según informan desde Inglaterra habría pedido que lo dejen irse porque no aguanta más las locuras del ex entrenador de la Selección argentina.

Rodrigo se cansó de Bielsa (foto: Leeds United)

Según The Sun, Rodrigo le solicitó a la directiva del Leeds United la salida del club para buscar un nuevo destino de cara a la próxima temporada. Es que el delantero español no fue convocado a la última fecha FIFA con su Selección y cree que no tendrá lugar en el combinado nacional por culpa de Bielsa.

El atacante español está molesto porque el entrenador argentino no lo pone en su posición natural. Es que Bielsa usualmente juega con un solo punta, y ese lugar lo está ocupando Patrick Bamford, quien además se ha convertido en uno de los indiscutidos del equipo. Por este motivo, Rodrigo debe jugar por detrás del 9 o hacer las bandas, donde no se siente para nada cómodo.

En lo que va de la temporada, el español ha sido titular en 12 encuentros y ha convertido apenas tres goles, y el jugador cree que eso ha sido fundamental para no ser tenido en cuenta por Luis Enrique para la última convocatoria de la Selección española.