El conmovedor testimonio de Agustín Canapino tras subir al podio del Turismo Carretera

Agustín Canapino atraviesa un gran momento deportivo pero días complicados en lo personal. Tras la muerte de su padre, Alberto, tuvo que hacerse cargo de responsabilidad que no tenía y en cada competencia resalta su ausencia. Hoy, tras llegar segundo en la tercera fecha del Turismo Carretera, habló de todo y expresó que está comenzando a disfrutar las carreras.

"Primero quiero agradecerle a mi equipo y a todos los que me bancan en este duro momento, es en memoria de mi viejo. Fue una carrera lineal, Mariano (Werner) estaba muy superior, así que me tuve que defender de Castellano. Para los de afuera fue aburrido pero tuve que poner todo para sostener el resultado", expresó.

Y agregó: "Estamos muy bien, muy firmes. Siento el auto fabuloso, hemos perdido un poquito de potencia así que tenemos que tratar de recuperarla. Exijo a mi equipo al máximo, me responden bien. Me están acompañando la gran mayoría en este duro momento, les agradezco con el corazón. Más allá de que mi viejo no esté, vamos a seguir en memoria de él".

"Pude empezar a disfrutar, estoy más tranquilo. La angustia y el dolor está, pero estoy un poco mejor. Tengo gente que me acompañan mucho. Es un gran desafío, ser piloto para mí pasó a ser mi tercer trabajo. No es fácil, es un largo camino que recién comienza. Es un arranque soñado, mi viejo desde el cielo debe estar feliz", cerró.