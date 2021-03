Picante, Di Zeo rompió el silencio y habló de la interna de La 12

Este fin de semana Rafael Di Zeo, líder de la barrabrava de Boca, fue noticia porque salió a la luz que 50 barras de la facción de Lomas De Zamora lo fueron a buscar al club Leopardi de Villa Luro, armados hasta los dientes, en un frustrado intento por disputarle el poder, y ahora el jefe de La 12 habló del tema, reconoció los hechos pero negó una interna.

"Armaron una telenovela con que 'Di Zeo se salvó de milagro'. No sé de qué me salvé de milagro. No sé por qué alertaron a todos", comenzó diciendo Di Zeo en diálogo con Crónica.

"Me enteré una hora y pico pasado lo que pasó pero es más lo menos lo que se dice", reconoció, y relató que "yo estaba en La Plata y me fueron a buscar a Villa Luro. Si me querían buscar, estaban medio equivocados. No hay una interna. Mientras Mauro Martín y yo estemos bien, no va a haber interna. Y no estamos bien: estamos muy bien. Mejor que nunca", aseguró.

El barra agregó que "no sé si estaban armados o no porque no estaba. No tengo idea", y luego disparó contra el líder de la facción de Lomas, Walter Coronel: "Si quiere hablar con Mauro, no es la manera ni las formas. Yo si quiero hablar con alguien bien iría con dos personas, no con 50. Nosotros no lo echamos pero no sé qué debe querer. Él estuvo en Excursionistas pero no sé cuál es el trasfondo de todo esto. La hinchada de Boca somos nosotros, los que todos saben y no hace falta que yo lo diga".

Según relató Infobae hace unos días, la facción de Lomas llegó hasta Villa Luro con la intención de reclamar mayor poder en la barra, pero se retiraron al no poder dar con el objetivo. Además, dejaron una amenaza: "La próxima vez no hablamos, ejecutamos".

El plan no se concretó porque, según el medio citado, los barras llegaron muy temprano y un llamado de alguien que divisó la situación alertó de lo que estaba pasando a Di Zeo, quien abortó su viaje a Villa Luro y llamó a la Policía para ayudar a Gabriel Martín, hermano de Mauro y a cargo del club ese jueves.

Los hombres de Coronel le aclararon a Martín que el problema no era con él y que iban a esperar a Di Zeo. Antes llegaron dos patrulleros, cuando vieron la situación preguntaron qué ocurría a Gabriel Martín, quien no reveló la verdad sino que dijo que era un grupo de gente que estaba organizando un torneo.