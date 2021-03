Gabriel Gómez: "Vuelvo a mi casa, me identifiqué mucho con Independiente"

Luego de la tan ansiada victoria conseguida por la lepra en la segunda fecha de la Primera Nacional, el director técnico de Independiente dialogó con la prensa acerca de la actuación de sus dirigidos. "Se lo dedico a mi viejo que seguramente hubiese estado muy contento", comenzó diciendo Gabriel Gómez al recordar a su recientemente difunto padre.

Al ser consultado sobre el desarrollo del partido, expresó: "A lo largo de los 90 minutos fuimos un equipo defensivamente y otro diferente ofensivamente. Pero nos acomodamos en el segundo tiempo con el ingreso de los cambios que entraron muy bien".

En el entretiempo, el plato fuerte o la sorpresa en los recambios fue el ingreso de Cristian Aracena, reemplazando a Damián Cebreiro. Esto causó especulaciones entre los presentes, debido a que cambiar a un arquero no suele ser algo usual. Es por eso que Gómez aclaró: "Cebreiro me pidió no seguir por una molestia en la pierna. No soy de sacar a un arquero, pero en este caso -como él no estaba con la confianza- entró Pity (Aracena)".

El Pity Aracena volvió al arco de la Lepra.

Por otro lado, en relación al juego de Independiente, dijo: "Acomodé a Carlos Araujo e hice que Félix Banega se parara de doble cinco, pero -como no soy de hacer cambios en el primer tiempo- durante el primer tiempo no pude solucionarlo con los jugadores que estaban dentro del campo".

Ante la pregunta de MDZ respecto a su regreso al Estadio Bautista Gargantini, el "comandante" Gómez expresó: "Vuelvo a mi casa. Me identifiqué mucho con Independiente en mi primera etapa. La gente me ha transmitido un cariño que no me esperaba. Me hubiese gustado jugar un partido como el de hoy con público".

Finalmente, Gómez fue cauto ante la ilusión inmediata del hincha: "No hay que esconder nada (refiriéndose a los errores en los tantos convertidos por San Telmo). Hay que potenciar lo que se hizo bien y trabajar para corregir lo que se hizo mal".