Óscar De la Hoya sorprendió a todos con su anuncio sobre Canelo Álvarez

Óscar De la Hoya estuvo anoche en Texas acompañando Vergil Ortiz Jr., quien se impuso por nocaut a Maurice Hooker en el séptimo round, en lo que él mismo catalogó como el combate más difícil de su carrera, y allí hizo un anuncio que sorprendió a todos y que está relacionado con Canelo Álvarez, con quien dejó de trabajar hace poco.

El presidente de Golden Boy Promotios cuenta con figuras como Ryan García y Jaime Munguía, con quienes puede seguir organizando combates con carteleras estelares, sin embargo ninguno genera la maquinaria de Saúl Álvarez en cuanto a ingresos de taquilla y por derechos de televisación.

De la Hoya rompió su vínculo con Canelo el año pasado, sin embargo confía en que se volverán a juntar y dejó una frase contundente al respecto. "He estado en este negocio durante unos 20 años y he promovido a todos, incluido Mayweather, incluido Pacquiao, todo lo mejor. Tuve un luchador que en el pasado, en todos esos 20 años, no estaba feliz", comenzó diciendo en diálogo con The AK & Barak Show, de DAZN.

"Pero estoy bastante seguro de que volveré a trabajar con él. No tengo ninguna duda", disparó sorprendiendo a todos, y luego aclaró: "Quiero decir, mira, la gente siempre piensa que la hierba es más verde del otro lado. Bueno, ya veremos".

Más allá de todo, Óscar se mostró feliz de ver a Canelo trabajando como agente libre en compañía de Eddie Hearn, de MatchRoom Boxing, con quien armó sus últimas peleas ante Callum Smith y Avni Yildirim, así como la próxima contra Billy Joe Saunders, que será el 8 de mayo.

"Me alegra que aprecie a Hearn. Me hace feliz que vayan a trabajar a largo plazo y estoy seguro de que tienen un trato juntos. Son buenas noticias para todos porque mientras Canelo pelee, todo el mundo del boxeo gana. Entonces, creo que Hearn está haciendo un buen trabajo. Creo que Canelo en este momento está en la cima del mundo. Le deseo todo lo mejor y sigamos adelante porque, como dije, cuando Canelo pelea todos ganan".