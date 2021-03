"Se cansaron de perder con Rossi y Canapino": Matías Milla, durísimo contra los críticos del Súper TC2000

Luego de la disputa de la primera fecha el Súper TC2000 recibió muchas críticas, no sólo de los seguidores del automovilismo argentino sino de algunos protagonistas de otras categorías, por eso el piloto de Renault Matías Milla salió en defensa de la misma y lo hizo con contundencia.

En la previa de la segunda fecha de la temporada 2021, Milla asistió al programa de TV Escudería Carburando y allí realizó una férrea defensa de la categoría más tecnológica del país.

"A mí lo que me pone muy mal es que por ahí pilotos consagrados que funcionaron bien en la categoría y por ahí están en otras categorías salgan a decir que el Súper TC2000 hoy está mal", comenzó diciendo Milla.

Y luego fue más allá: "Por algo está reducido el nivel de pilotos, porque se cansaron de perder con Rossi, con Canapino, con los pilotos de adelante. Y no es por decisión propia o como pienso, pero yo siempre elegí hasta no tener un equipo oficial y armarme una estructura particular para correr en el Súper TC2000 con ellos”.

Luego, Milla consideró que "ese respeto hacia los pilotos de adelante tiene que existir siempre y para andar adelante en el Súper TC2000 le tenés que ganar a los mismos de siempre, no falta ninguno, están todos".

"Es más, se sumó Rubens Barrichello. Entonces, si vos críticas a una categoría donde hay un piloto que corrió en la Fórmula 1, con tantos años en Ferrari y el público no puede llegar a eso, por más que la carrera no haya sido buena y coincido, me parece que ese es el respeto que yo intento imponer, no hacía mí, hacia ellos” concluyó.