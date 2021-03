La rompió en Boca, juega en España y sueña con volver al Xeneize

Se trata de Jonathan Calleri, quien disputó 41 partidos con la camiseta de Boca entre 2014 y 2015 y ganó una Copa Argentina y un torneo de Primera División. Actualmente, milita entre las filas de Osasuna en LaLiga española.

En diálogo con la prensa argentina, el futbolista explicó: "Estoy jugando en una de las dos mejores ligas de Europa. Creo que la Premier League está un escalón por encima de LaLiga, pero estoy en el top 3 de ligas, siempre jugando y enfrentándome a los mejores".

Inmediatamente después hizo referencia a su deseo de regresar a Boca, donde convirtió 16 goles. "Obviamente tengo el sueño de volver a vestir la camiseta del club, lo disfruté poco el tiempo que estuve, porque no era consciente de todo lo que vivía. Así como hice un gol de rabona desde la inconsciencia, creo que el hecho de no saber lo que implicaba el famoso mundo Boca, hizo que no lo pueda disfrutar", reconoció.

Con respecto a ese gol tan recordado, sostuvo: "La jugada anterior, Carlos había pegado una pelota cerca del ángulo y la cancha se caía abajo, todos querían el gol de Tevez. Cuando lo veo corriendo por izquierda, se me cruzó pasársela pero me volvió y tiré la rabona en un momento de locura e inconsciencia. Fueron tres puntos importantes y sirvió para ser campeón".