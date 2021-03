Aseguran cuándo volverá el público a los estadios del fútbol argentino

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, aseguró este martes que el público regresará a los estadios entre "julio y agosto", cuando haya "más" gente vacunada contra el coronavirus.



"La vuelta debería darse en julio o agosto, cuando haya más población vacunada, porque es realmente impensado pedir una vacuna para entrar a la cancha en el fútbol argentino", afirmó el directivo en una nota con el programa radial TT Sports.



"No debe haber nadie más interesado en que vuelva la gente que los mismos clubes de fútbol. No se venden entradas y es un tema delicado. Pero habrá que ver cómo evoluciona la situación, porque vendrán meses fríos", continuó Russo, uno de los dirigentes de confianza del mandatario de la AFA, Claudio Tapia.



El público dejó de ir a las canchas del fútbol argentino en marzo del año pasado, antes de la declaración de la cuarentena, cuando el país registró sus primeros tres casos de coronavirus. La ausencia de gente en las tribunas golpeó de lleno en las arcas de las instituciones, ya que varios socios dejaron de abonar la cuota mensual y además se perdieron los ingresos de las entradas.



Por otro lado, el miembro del Comité Ejecutivo de la AFA se refirió a la Copa América que se organizará en Argentina y en Colombia en junio: "Tengo la expectativa de que la Copa sirva como una prueba piloto para la vuelta del público a los estadios".



"Seguramente, el público en la Copa América será distinto al del fútbol argentino, porque acá no se podría pedir un hisopado para un Lanús-Banfield, no dan los costos", comentó.