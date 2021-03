¡Ay, Kun! Agüero olvidó el nombre de San Martín y cuestionó el Cruce de los Andes

Sergio Agüero se convirtió en una estrella del streaming durante la cuarentena estricta que se vivió en casi todo el mundo durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus y desde entonces ha explotado esa faceta en la plataforma Twitch, sobre todo mientras estuvo recuperándose de su lesión.

Desde que regresó a la actividad con el equipo de Pep Guardiola, ya no pasa tanto tiempo en la web junto a sus seguidores, pero sigue aprovechando los momentos libres que tiene para conectarse algunos minutos, y ahora protagonizó un momento insólito que se viralizó rápidamente y le valió varias críticas.

En plena transmisión junto a su hijo Benjamín y un amigo español, Agüero comenzó a recordar a los próceres que los argentinos estudiamos en la escuela primaria y allí perdió todo su olfato goleador y la tiró a la tribuna: se olvidó del nombre del General José de San Martín y cuestionó el Cruce de los Andes.

"Nosotros estudiamos a Manuel Belgrano, al que cruzó con un caballo Los Ángeles (sic), el famoso ese", intentó explicar el Kun a su amigo europeo, quien no entendía nada y lo miraba incrédulo. Agüero estiró sus palabras mientras intentaba recordar al Padre de la Patria, pero no lo logró.

"Vos sabías que uno... ¿quién fue? Uno cruzó los Andes con un caballo", prosiguió el 10 del City. "Es groso, tiene una estatua... El tema es que nadie lo vio, hay que ver si... porque yo puedo ir ahí, me saco una foto y cruzo en coche. Me pongo a posar con el caballo, me saco una foto y puf, lo crucé", continuó.

Para finalizar, Agüero cuestionó que "en esa época, ¿cómo sabés? Si ahora vos pensás, está Twitter, Instagram, Facebook, tenemos todo ahora. Si lo cruzó un caballo con un chabón, ¿no lo puede cruzar otro ahora? Si lo cruzó uno es que se puede. ¿Quién va a cruzar, sabés el ofri?", concluyó.