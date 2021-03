La revelación de Sergio Ramos que hace temblar al Real Madrid

Sergio Ramos aseguró hoy que "no hay noticias" de la renovación de su contrato con Real Madrid, que vence el próximo 30 de junio, pero remarcó que se imagina "cinco años" más al "máximo nivel". "Se genera mucha incertidumbre y me gustaría decir algo pero no tengo ninguna novedad. Sólo pienso en volver después de la lesión. No hay ninguna noticia sobre la renovación", reveló.

"Garantizo que cuando la haya, seré el primero en comunicarla. Pero ahora estoy tranquilo. Ahora estoy centrado en saborear el año", agregó en una conferencia de prensa para medios españoles e internacionales, para presentar la segunda temporada de su serie, titulada "La leyenda de Sergio Ramos" y emitida por Amazon Prime Video.

Sergio Ramos y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

No obstante, el zaguero campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 remarcó que se imagina "tres, cuatro o cinco años" más al "máximo nivel". "Por fin estoy de vuelta con el equipo. Ojalá pueda afrontar lo último de la temporada ya que me gustaría ayudar para ganar un título", deseó Ramos, quien no juega desde el 14 de enero por una lesión en la rodilla.

Durante la charla, Ramos valoró los quince años de carrera en la élite que llevan su excompañero Cristiano Ronaldo y Lionel Messi pero al momento de elegir un jugador se quedó con Ronaldinho Gaucho.

"Conozco la mentalidad del brasileño y para mí Ronaldinho fue uno de los más grandes del deporte. Luego, en el balance, hay que ver lo que duran en el tiempo como 'Cris' y Messi, que llevan quince años. Pero a nivel de magia, Zidane y Ronaldinho fueron de lo mejor que he visto en mi vida", consideró.