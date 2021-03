La sincera declaración de Cerúndolo tras ganar su primer ATP

Juan Manuel Cerúndolo ganó en la noche del domingo el Córdoba Open a sus 19 años. Tras conseguir el título dijo que cree que su juego "va contra el estilo moderno" y reconoció que la cancha de polvo de ladrillo lo favorece.

Luego de ganar el partido decisivo al español Albert Ramos Viñolas, el joven tenista opinó que en el caso de tener torneos en canchas con otras superficies deberá cambiar las formas, y ejemplificó: "Seguramente si tengo que jugar Wimbledon tendré que adaptarme a otro juego".

"Ni yo lo puedo creer haber ganado este torneo, pero no me comparo con nadie", sostuvo en conferencia de prensa, y sobre el partido consideró que desde "lo mental fue increíble. Cuando iba abajo lo sentía muy lejos al partido y no encontraba por dónde. Entonces mi entrenador y la hinchada me alentaron".

"Por eso salí a pegarle a la pelota y me dije que si erraba no pasaba nada, y así fue como lo hice para conseguir el triunfo", contó acerca del encuentro.

Por último, el joven ganador del certamen cordobés, agregó que "ser campeón es una muestra de lo que se trabaja día a día, del sacrificio. Pero no hay que confiarse en nada, porque un torneo no te garantiza ser top 50".