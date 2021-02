El conmovedor video con palabras del Morro que compartió Godoy Cruz

El mundo del fútbol sigue conmovido por la dolorosa muerte de Santiago García. Particularmente, a los hinchas de Godoy Cruz se les ha desgarrado el corazón al tener que despedir a su ídolo.

Este lunes, el pueblo tombino le dio el último adiós al Morro con una caravana multitudinaria. Luego, el club compartió en sus redes sociales un video que emocionó a todos. El audiovisual consta de un compilado de goles de Santiago, acompañado por su propia voz hablando del cariño de los hinchas.

"El pueblo Tombino siempre va a recordarte. En cada tatuaje, en cada pared, en cada partido, en cada asado y en cada reunión. De generación en generación. Pero por sobre todas las cosas, te vamos a llevar siempre en el corazón. Gracias, Morro", escribieron en el Twitter del Tomba.

"Morro, ¿qué es lo más loco que le viste hacer a un hincha de Godoy Cruz", le preguntaron al uruguayo, y él contestó: "Los tatuajes, a mi me dejan locos los tatuajes, es una locura. Los tatuajes me vuelven loco. Me han mostrado varios y sigo sorprendido porque tener un cariño así no es normal, nunca me había pasado en mi vida".

"El día que fuimos a San Juan y volvimos, la gente nos hizo una caravana hasta la frontera. Fue una locura la ida y la vuelta más, porque no habíamos conseguido el objetivo y la gente seguía ahí firme", relató.

"Los hinchas de Godoy Cruz me han demostrado un cariño muy importante en los momentos buenos y en los no tan buenos. Y eso para mi es importante. El cariño que me han demostrado a mi fue decisivo y muy importante", sostuvo el Morro evidenciando un amor profundo y mutuo que ahora será eterno, como él.