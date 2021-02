La mamá del Morro García volvió a estremecer a todos con un crudo relato

En las últimas horas, Claudia Correa, la mamá del Morro, rompió el silencio tratando de encontrar explicaciones tras la dolorosa muerte del futbolista.

Por la tarde del domingo, la mujer arrojó todas sus municiones contra José Mansur, presidente de Godoy Cruz, último club por el que pasó el Morro.

Ahora, Claudia habló con ESPN y ratificó sus dichos, al mismo tiempo que reveló detalles del tratamiento psiquiátrico que llevaba adelante su hijo.

"Con Santiago hablábamos todas las semanas. La última vez fue el lunes para mi cumpleaños que me dijo que estaba arreglando todo para volver y cuando lo llamé el jueves no me atendió. Ahí empezamos a hacer una cadena para ver como podíamos ubicarlo porque no atendía", comenzó diciendo.

"Estaba muy estresado, porque las cosas no se le dieron como él pensaba, porque había sido relegado del plantel, había sido defenestrado por el señor Mansur y eso lo tenía muy angustiado", explicó después".

En este sentido, la mamá del ídolo del Tomba habló sobre qué le dijeron el psicólogo y el psiquiatra que lo acompañaban. "Ninguno de los dos entendía que Santiago pudiera hacer esto. Al psiquiatra le había comentado que se iba y estaba preparando todo", relató.

El Morro había comenzado su tratamiento en noviembre. "Me llevo el informe de los dos que dicen que había mejorado y tenía una evolución positiva. El psiquiatra me dijo que tenía una depresión mínima, que tenía proyectos, que no tenía ideas de muerte. El proyecto que tenía era seguir jugando, le explicó que iba a ir a Uruguay, que quería ver a su hija. Después hubo una traba para su salida y estoy segura de que eso lo detonó", narró conmoviendo a todos.