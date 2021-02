Canelo vs. Avni Yildirim: ¡Todo lo que hay que saber sobre el tan esperado duelo!

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y el gran día de la primera pelea del año del Canelo Álvarez, por fin, llegó. A dos meses de haber vencido a Calum Smith, el jalisciense está listo para enfrentar a su siguiente rival.

Avni Yildirim será el contendiente a vencer, aunque el Canelo ya se muestra como favorito entre la audiencia para ganar e incluso se pronostica que podría vencer con un K.O. De igual forma, el mexicano deberá tener cuidado porque los cercanos al turco dicen que ha dejado de ser el robot que solía ser: se le conoce como Mr. Robot debido a que golpeaba fuerte pero su defensa era muy débil.

Crédito foto: INSTAGRAM MATCHROOMBOXING

Crédito foto: INSTAGRAM MATCHROOMBOXING

Entonces, ¿qué hace atractiva a esta pelea? Si bien el turco no es tan fuerte y todas las apuestas dan desde ahora como ganador al Canelo, se dice que desde que Avni está bajo la tutela del mexicano Joel Díaz todo ha cambiado. Seguramente te suena mucho este nombre y es porque el michoacano es reconocido en el boxeo porque uno de sus pupilos, Timothy Bradley, venció a Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao.

Díaz conoce el estilo del boxeo mexicano y esto podría darle un plus muy interesante a la pelea. Además de que asegura que Avni ha avanzado mucho y que no es más ese robot que se conocía.

Crédito foto: INSTAGRAM DE AVNI YILDRIM

No hay duda que es una pelea que seguro nos mantendrá al filo del sillón muy emocionados. Por ello y para que no te pierdas ni un segundo de la acción de este duelo, te tenemos el cuándo y dónde sintonizarla:

¿Cuándo? Sábado 27 de febrero.

¿Hora? La transmisión de la pelea comienza a las 21:00, pero en sí la contienda deberá estar iniciando a las 22:00.

¿Dónde? Por suerte los derechos de las peleas del Canelo se encuentran compartidas entre tres de las cadenas más importantes del país, así que podrás verla por:

Las Estrellas (Canal 2)

Azteca 7 (Canal 7)

ESPN 2 (Televisión por cable)